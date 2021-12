Tomás Guasch: "¿Qué hacemos con el Barça?; confiar en el heraldo Xavi"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'Partidazo de COPE' se pasa por 'Tiempo de Análisis' para contar que no les ha ido tan mal a los equipos españoles en Europa. El Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Villarreal han conseguido clasificarse para los octavos de final de la Champions. Mientras, el Barcelona y el Sevilla acompañaran a Real Sociedad y Betis en la Europa League.

"50 ‘Hazañas’ de TV3 de mi amigo Sergio Fidalgo. El miércoles pudo caer la 51, pero fue imposible demasiado Bayern. No nos han eliminado a ninguno, creo que tanto miedo tanto miedo, no hay ningún equipo español en la Conference League y siguen todos vivos y coreando. Hemos metido tres en Champions de cinco, yo creo que no está mal. De momento estamos perfectos. Claro, claro, que la preocupación es el Barça: ¿qué hacemos con el Barça? Yo creo que hay que confiar en el heraldo, ¿quién es el heraldo? No el Heraldo de Aragón mítico periódico, el heraldo Xavi. Ahora que vienen los Reyes Magos, el conoció a los Reyes de Oriente, se tiene que traer tres jeques o por lo menos uno en camello y que de una pasta al Barça para que esto salga como Dios manda, no le podemos tener así. Por lo demás, pues oiga, el Villarreal tomó Bérgamo, un sitio que dicen que meten muchos goles, él metió tres. El Madrid eliminó al Inter. El Atleti fue una cosa extraordinaria en la segunda parte en Oporto. La Real, 3-0 al PSV, el Betis…, pero que más queréis. Esto puede acabar. En una final Madrid-Atleti de la Copa de Europa y Sevilla-Betis en la Europa League, ¿se imaginan? Eso sí que sería una hazaña para TV3, sobre todo el Sevilla-Betis. Queridos, nos vamos acercando a la Navidad. Sed buenos. Sigo con Fidalgo y las hazañitas".

Posibles rivales de los equipos españoles en octavos de final

Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal esperan rival para octavos de final de la Liga de Campeones. El sorteo será este lunes 13 de diciembre a las 12:00 horas en Nyon. La ida de los octavos se jugará el 15,16, 22 y 23 de febrero y el partido de vuelta el 8, 9, 15 y 16 de marzo.





Posibles rivales del REAL MADRID: PSG, Sporting de Portugal, Chelsea, Benfica, Salzburgo.

Posibles rivales del ATLÉTICO DE MADRID: Manchester City, Ajax, Bayern de Múnich, Manchester United, Juventus, Lille.

Posibles rivales del VILLARREAL: Manchester City, Ajax, Bayern de Múnich, Juventus, Liverpool, Lille.

Oyarzabal y Sorloth mandan a la Real Sociedad a dieciseisavos de la Europa League

La Real Sociedad se clasificó para los dieciseisavos de final de la Europa League gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y otro gol de Alexander Sorloth, que sirvieron para tumbar al PSV Eindhoven (3-0) en la sexta y última jornada de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Imanol Alguacil estuvo a la altura de las circunstancias y no defraudó en un partido que tuvo todo para la épica empezando por la intensa lluvia caída sobre el Reale Arena. Los 'txuri urdines' fueron de menos a más y lograron tres puntos de oro para conseguir el billete a la próxima ronda.

El Betis despide la fase de grupos con una derrota en un partido intrascendente

El Betis acabó la fase de grupos de la Europa League con una derrota por 3-2 en Glasgow ante el Celtic, en un partido en el que los dos equipos no se jugaban nada al tener definidos los puestos sin opción a modificarlos, con el escocés tercero y asegurada su entrada en la Conference League y el andaluz segundo, lo que le vale para pasar a la siguiente eliminatoria.

El partido, que acabó con ventaja del conjunto local en la primera parte (1-0), se enloqueció en la segunda con cuatro tantos más para dejar un 3-2 a favor del Celtic y un mal sabor de boca al Betis, que hizo mucho para no irse de vacío de Glasgow.