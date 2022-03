Tomás Guasch: "Los clubes estado mandan en el fútbol, de ahí la necesidad de algo que acabe con los abusos"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', recuerda en un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' la derrota del PSG ante el Real Madrid en el Bernabéu (3-1) destacando el "extraordinario e inolvidable" número de Al-Khelaïfi y Leonardo al final del encuentro. También, ha rememorado situaciones parecidas a lo que vivieron los parisinos: "El City fue expulsado dos años de la Champions por incumplir salvajemente el fair play financiero".Ahora, toca esperar que castigo le caerá a la directiva del PSG por su escandalo en Madrid.

"'La leyenda continúa' de mi amigo Enrique Ortego. Sí, seguramente el libro que viene al pelo en estos momentos. La leyenda vivió la miseria del fútbol también. Al final, lo que está esperando todo el mundo, ¿qué pasa con los señores Al-Khelaïfi y Leonardo? Que montaron tan extraordinario e inolvidable número al final del partido en el Bernabéu. Yo creo que les van a meter dos años, ya pasó con el City. Hay una cierta jurisprudencia al respecto. Recordaran que el City fue expulsado dos años de la Champions por incumplir salvajemente el fair play financiero. Tiempo después, el TAD le perdonó como esperaba la UEFA que quedó magníficamente. Yo soy la justa y la recta, los he sancionado, pero estos le levantan el castigo. Bueno, pues puede ser también que les metan dos años y después veremos cómo se organiza todo eso porque seguirán mandando, porque los clubes estado mandan en el fútbol, de ahí la necesidad de una Superliga o cosa semejante que acabe con esos abusos. El final del partido es un abuso, el que manda se enfada porque es eliminado. Es lo que me diferencia de Manolo Lama. Él dice que si tanto mandaran les pondrían arbitrajes favorables. Hombre querido, necesitarían uno por año, que yo recuerde así a buena pluma. El Chelsea les elimina después de presentarse en Londres con una ventaja de 2-0, el juvenil del Manchester United les elimina en París, fue el Manchester con ocho o diez bajas. La final con el Bayern no se le van a tangar porque cantaría mucho y después ahora viene el numerito de ahora. Eso es lo que es, eso es el dominio de lo importante que es el hacer lo de que te dé la gana como seguirán haciéndolo después de los partidos que pierdan o en verano con los fichajes que se les ocurran. Bueno, no pueden con el Real Madrid, no es la primera vez que esto pasa y volverá a pasar porque el Real Madrid tiene esta gracia. 'La leyenda continúa', si, con Di Stéfano, Gento, el equipo de Raúl, tres copas de Europa de cinco, las cuatro de cinco últimas recientes, bueno está bien, pero es que te lo hace con los yeyés, once españoles, el único equipo español que ganó la copa de Europa con once españoles, los García llegaron a la final con el Liverpool que no la ganaron de milagro. Estos mismamente, el año pasado eran un desastre, semifinalistas, y este año se han cargado el proyectito del Club Estado, uno de los dos. Bueno, pues ajo y agua queridos, yo sigo con ‘La leyenda continúa’ que es mucho más agradable, pero lo dicho, a Leonardo y al otro dos añitos y cinco mil euretes".

Donnarumma rompe su silencio: "Los dos últimos días no han sido fáciles, empecemos de nuevo juntos"

Los últimos días no han sido los mejores para Gianluigi Donnarumma. El portero del PSG y de la selección italiana cometió un error en el primer gol de Karim Benzema el pasado miércoles que pudo ser clave en la eliminatoria. Dejando de lado la discusión sobre si la acción fue falta o no del capitán del Real Madrid, Donnarumma ha sido culpado por los aficionados parisinos y la prensa francesa por su responsabilidad. Ahora, ha decidido romper su silencio dos días después a través de las redes sociales.

"La eliminación de la Champions fue un duro golpe. Los dos últimos días no han sido fáciles pero precisamente de estos momentos de dificultad salimos más fuertes. Ahora hay que pensar en el presente, en ganar la Ligue 1, dándolo todo como siempre lo he hecho por esta camiseta, por este club y por nuestra afición. ¡Empecemos de nuevo juntos! Allez Paris", escribió.

Gigi ha recibido en los últimos días el apoyo de sus compañeros en el PSG, entre ellos Neymar, y de su antecesor en la portería transalpina Gianluigi Buffon que le ha exculpado de responsabilidad y la ha animado a seguir trabajando para demostrar su talento.

La UEFA abre expediente a Al-Khelaïfi y Leonardo por incidentes en Bernabéu

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La UEFA ha abierto un expediente al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y a su director deportivo, el brasileño Leonardo Araújo, por los incidentes que protagonizaron el miércoles en los vestuarios del Santiago Bernabeu, informó este jueves "L'Equipe". El diario indicó que el organismo rector del fútbol europeo también ha abierto expediente al propio club. Se desconoce, de momento, el alcance de las sanciones que puedan adoptar contra los dos dirigentes y la entidad parisina.

Según recoge el acta del Real Madrid-PSG (3-1, clasificación para el equipo español), el catarí Al-Khelaïfi intentó entrar al vestuario de los árbitros y rompió el banderín de un asistente, como muestra de enfado por una decisión de los colegiados. Estos no habían señalado falta de Karim Benzema sobre el italiano Gianluigi Donnarumma en el 1-1 del Real Madrid, el inicio de la remontada del conjunto blanco que eliminó al PSG en los octavos de la Liga de Campeones.

Al Khelaifi y Leonardo, presidente y director deportivo del PSG | CORDON PRESS





El episodio de ira del dirigente fue también narrado por Movistar+. Según este medio, al bajar desde el palco a la sala habilitada para los equipos invitados al estado Santiago Bernabeu, Al-Khelaïfi llegó dando golpes y gritos y en busca del árbitro. Leonardo también estuvo involucrado en la trifulca.

Dentro de los vestuarios parisinos, algunos medios relataron también tensión. Publicaron que Neymar se enzarzó con Gianluigi Donnarumma, el portero de su equipo, el PSG, al que habría recriminado su fallo en el tanto del empate de Benzema. El brasileño negó la pelea con un post en Instragram y acusó a algunos periodistas de buscar notoriedad.

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, se expone a una durísima sanción por parte de la UEFA tras lo sucedido después del partido en el tunel de vestuario del Santiago Bernabéu. Los actos del catarí no quedarán impunes y su comportamiento antideportivo le acarreará una sanción que puede ir desde una multa económica hasta la inhabilitación.

El organismo ha pedido al Real Madrid el vídeo grabado por un empleado del club en el que se ve cómo Al Khelaifi entra en la caseta arbitral gritando de malas maneras. A ello se une lo recogido en el acta arbitral por el neerlandés Makkelie. Ya en el partido de ida el director deportivo parisino Leonardo entró en el cuarto de los colegiados con Al Khelaifi de testigo. Algo que no gustó nada a la UEFA y que volvió a repetirse.