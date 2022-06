Maldini: "Tchouameni es un jugador perfecto para suplir a Casemiro"

El centrocampista galo del Mónaco, Aurelien Tchouameni, es uno de los jugadores que más suena para refozar el centro del campo del Real Madrid para la próxima temporada. El experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, Julio Maldonado 'Maldini', ha querido analizar la posible llegada del francés al equipo de Carlo Ancelotti.

"Hay que hablar de Touchameni. El francés está siendo uno de los grandes jugadores en el centro del campo del fútbol europeo en los últimos dos años. Es un futbolista que puede jugar en varias posiciones. Para mí su mejor posición es la de mediocentro posicional y eso no quita que vaya mucho al ataque. Es un futbolista que si vemos los mapas de calor cuando él juega ha participado por muchas zonas del centro del campo. Le gusta llegar, tiene buen disparo – incluso con las dos piernas – pero fundamentalmente es un gran recuperador. La capacidad de recuperar balones, el instinto para estar en la zona es fantástico. Pensando en el Real Madrid es un jugador perfecto para suplir a Casemiro. Y eso que Camavinga ya había demostrado más de una vez la capacidad para jugar en esa posición. Si el Madrid le junta con Camavinga hablamos de dos de los mejores centrocampistas jóvenes para muchos años en el fútbol europeo. Me parece un jugadorazo Touchameni. Me parece lógico la capacidad que tiene para que le hayan querido todos los grandes. El francés, por cierto, ha sido titular en los dos últimos partidos de la selección francesa contra Dinamarca y Croacia. Francia hizo muchos cambios, pero Deschamps decidió mantener a Touchameni. Yo creo que en el esquema con doble pivote va a ser titular en el Mundial de Qatar con Francia".





Aurelien Tchouameni es objeto de deseo del Real Madrid y del PSG.EFE





El fichaje ronda los 80 millones de euros

Tras la llegada con la carta de libertad del central alemán Antonio Rudiger, el Real Madrid está muy cerca de cerrar su segundo refuerzo para la temporada 2022/2023. Se trata del centrocampista francés de 22 años del Mónaco Aurelien Tchouameni al que también pretendían clubes como el Liverpool y el París Saint Germain.

Según ha contado Melchor Ruiz en Deportes COPE, el fichaje está muy cerca de concretarse. Las negociaciones con el Mónaco se están acelerando y se están aproximando las posturas para que Tchouameni pueda fichar por el Real Madrid. El conjunto blanco no quería que la operación se demorara en el tiempo y está tratando de cerrar cuanto antes al internacional francés.











Croacia y Francia empatan en la Liga de Naciones

