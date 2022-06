Antonio Rudiger jugará en el Real Madrid hasta 2026

El Real Madrid ha hecho oficial este jueves su primer fichaje de cara a la temporada 2022/2023. El actual campeón de Europa ha optado por reforzar su defensa y ha firmado gratis al central alemán Antonio Rudiger tras acabar contrato con el Chelsea inglés. Rudiger firmará cuatro temporada con el conjunto blanco hasta 2026 y será presentado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas el 20 de junio.

El central alemán se mostró “muy emocionado por los retos” que tiene por delante tras confirmarse su fichaje por el Real Madrid, después de acabar contrato con el Chelsea inglés. “Estoy orgulloso de anunciar que me uniré al Real Madrid. Estoy muy emocionado por los retos que vienen y no puedo esperar a jugar mis primeros partidos en este gran club”, escribió en sus redes sociales.

Rüdiger llega libre al Real Madrid tras acabar su contrato con el Chelsea, después de cinco temporadas en la disciplina del club londinense, en las que se acabó asentando como un pilar en la defensa, especialmente tras la llegada del alemán Thomas Tuchel a mitad de la pasada temporada, en la que acabó logrando la Liga de Campeones.

A pesar de finalizar contrato y conocerse que no iba a renovar, el central ha seguido siendo habitual en las alineaciones del técnico germano, disputando 54 encuentros en los que vio 12 cartulinas amarillas y demostró su buen juego aéreo gracias a los cinco tantos que aportó, incluido uno al propio Real Madrid en el partido de vuelta de cuartos de final de la ‘Champions’ disputado en el Santiago Bernabéu.

Un estadio que será su casa para las próximas cuatro campañas tras haber pasado, además de por el Chelsea, el Roma y Stuttgart, en sus años en la élite. En su comunicado, el Real Madrid considera al alemán como “uno de los mejores defensas del mundo” y destaca que, además de sus éxitos colectivos, “ha sido incluido en el equipo ideal de la Champions en las dos últimas temporadas”. Por su parte, el Chelsea publicó un tuit dándole las gracias a Rüdiger por “tantos recuerdos” logrados en sus cinco temporadas en el club londinense.

