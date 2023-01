Maldini: "El Barcelona es ligeramente favorito, pero pasarán muchas cosas hasta que llegue la eliminatoria"

Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del Clásico que nos ha dejado el sorteo de la Copa del Rey para las semifinales del torneo del KO. Real Madrid y Barcelona se verán las caras dos veces más esta temporada y lo harán con una final como objetivo.

"Bueno...pues tenemos dos Clásicos más en esta temporada. Ya vimos el partido de la primera vuelta de LaLiga que ganó el Real Madrid en el Bernabéu; tendremos, por supuesto, el del Camp Nou de Liga; hemos tenido la final de la Supercopa de España en Riad, que ganó el Barcelona con bastante comodidad; y tendremos dos en la semifinales de Copa del Rey, a ida y vuelta, espectaculares. Primero en el Bernabéu y después en el Camp Nou

¿Cómo están los equipos ahora mismo? Queda mucho tiempo todavía. Cuando se enfrenten los dos el Madrid ya habrá jugado contra el Liverpool el partido de ida y el Barça habrá disputado los dos encuentros contra el Manchester United. Pero queda muchísimo para esa eliminatoria

Aunque ahora mismo...los de Ancelotti hicieron un gran partido contra la Real Sociedad, aunque fallaron en los últimos metros ante un gran Remiro. Pese a ello estoy viendo un Benzema por debajo del nivel que necesita el equipo, no desde el punto de vista goleador, pero sí desde el de generar juego. Vinicius y Rodrygo están bien, Tchouameni volverá al centro del campo cuando se recupere y Camavinga podría asentarse en el lateral izquierdo. También Kroos está bien si no juega de pivote y lo hace de interior y Modric tiene que recuperarse. Me está gustando mucho Ceballos y no entendí el cambio de ayer en el tramo final del partido.

Por otra parte, los azulgranas tienen un gran nivel en cuanto a los pocos goles que recibe. Pero está más basado en el nivel de Ter Stegen que en la solidez defensiva colectiva porque al Barça le están creando ocasiones, le hace muchas ocasiones en los partidos. Con lo cual, yo que que la clave para Xavi es conseguir que el equipo se proteja con la pelota más. Porque no se puede justificar que lo rivales le metan atrás cuando estás ganando los partidos. Le pasó con el Atlético en el Metropolitano, con la Real Sociedad que jugaba con un jugador menos, en Girona...Y eso no le puede seguir pasando al Barcelona porque al final Ter Stegen dejará de hacer milagros. Y será clave la vuelta de Lewandowski.



Yo creo que el Barcelona es el gran favorito para ganar LaLiga. Lo sigo pensando. Lo pensaba cuando empezó el campeonato y ahora, lógicamente, más con cinco puntos de ventaja. Y en esa eliminatoria a ida y vuelta, con el segundo partido en el Camp Nou, ahora mismo sería ligeramente favoritos los azulgranas. Pero de aquí a entonces pasarán bastantes cosas. Y no creo que sirva tanto de referencia la final de Riad"



Jordi Cruyff: "Será una batalla bonita"

El director deportivo del FC Barcelona, Jordi Cruyff, opinó que, a pesar de que el último precedente contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España sonríe al equipo azulgrana, en el próximo clásico de las semifinales de la Copa del Rey ambos equipos empecerán de cero para disputar una "batalla bonita".

El sorteo celebrado este lunes deparó un cruce entre blancos y azulgranas en el que la ida será en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Spotify Camp Nou, en la reedición de la final de la Supercopa de España que el Barça ganó el pasado 15 de enero en Arabia Saudí (1-3).



"Los jugadores se han olvidado de lo que pasó hace un mes y la mentalidad es pensar hacia delante. El Real Madrid es un rival por el que competimos por todo, un rival histórico que no va a pensar en el partido de Supercopa, sino que va a estar súper pendiente de esta eliminatoria. Empezamos de cero y será una batalla bonita", analizó Cruyff, en conexión telemática con la sede federativa, tras el sorteo.



El director deportivo del Barcelona prevé "un partidazo, no solo en la Copa del Rey, sino que a nivel mundial". Sobre el sorteo, concluyó que "si quieres ganar la copa del rey, tienes que ganarlo todo".

Emilio Butragueño: "Tenemos confianza para llegar a la final"

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, declaró este lunes que la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona será "diferente" al encuentro que ambos disputaron en la final de la Supercopa de España, y que su equipo se encuentra "con confianza" para superar a su máximo rival.



Real Madrid y Barcelona han quedado emparejados en las semifinales de la Copa del Rey. El partido de ida será en el Santiago Bernabéu y la vuelta en el Camp Nou.

"Competimos para ganar y en este caso nos ha tocado el Barcelona, al que intentaremos superar. El planteamiento es dar una alegría a la afición y llegar a la final. Queda poco y haremos lo posible por conseguir ese objetivo", dijo Butragueño, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, tras concluir el sorteo.



En la presente temporada, el Real Madrid, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, y el Barcelona, entrenado por Xavi Hernández, ya se han visto las caras en dos ocasiones.



La primera fue el 16 de octubre de 2022, en el Santiago Bernabéu, en partido de Liga, con victoria del Real Madrid por 3-1. La segunda el 15 de enero de este 2023, en la final de la Supercopa de España, con triunfo para el Barcelona (1-3), que se llevó el título.



"Cada partido es diferente y las circunstancias cambian. Hasta que nos enfrentemos habrá en el camino muchos partidos y a ver como llegamos los dos equipos a ese primer encuentro. Serán disputados y estamos convencidos que el equipo responderá a la confianza para llegar a la final", confesó.



"Sabemos que el calendario es tremendo y hay que adaptarse. Necesitamos a todos los jugadores. Jugamos cada tres días, la exigencia es muy grande pero el equipo responde muy bien. El calendario es muy difícil porque todos los rivales exigen mucho pero hay que prepararse para superar las dificultades", concluyó.