Tomás Guasch: "Cualquier tiempo pasado en materia de seleccionadores fue mejor"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', nos habla este viernes en 'Tiempo de Análisis' de la selección de fútbol femenina.

Antes de empezar con su análisis, Guasch nos habla del libro 'Mi vida en la galerna, cine e historias de madridismo', de Emilio Dumas. A continuación, Guasch nos compara el actual momento de las selecciones femeninas y masculinas con el momento que vivió Luis Aragonés, a raíz del sport de LaLiga que se ha hecho público esta semana.

Jorge Vilda: "Algunas han tirado la piedra y han escondido la mano, es un ridículo a nivel mundial" "Siento mucho dolor por todos los que han trabajado por conseguir lo que tenemos ahora. No es justo que por intereses se haya montado este jaleo", ha lamentado Jorge Vilda 30 sep 2022 - 16:44

"Novela la que estamos viviendo en las selecciones españolas, masculina y femenina, Luis enrique por un lado, Jorge vilda por otro. Acaba de dar una conferencia de prensa y seguimos igual. Las razones por las que hemos llegado a este descalzaperros no las sabemos. Queda clara una cosa, en este combate que está librando Vilda y la Federación contra las jugadoras que se han negado a seguir a sus órdenes, en ese combate, van ganando Vilda y la Federación. Puede acabar por KO en algún momento determinado, pero tampoco sabría decirles si estamos en el tercer asalto, en el quinto o en el decimocuarto. Parece que la puesta de escena de las chicas no ha sido la mejor, no sé quien las asesora, conozco a alguno y tampoco me extraña que la situación esté como esté.

Todo esto nos lleva a una reflexión, a raíz del vídeo de Luis Aragonés que ha locutado nuestro Victorio Duque, cualquier tiempo pasado en materia de seleccionadores fue mejor.

Victorio ha puesto voz a Luis en una campaña de LaLiga que nos insta a ser mejores y a pelear por lo mejor. Conviene que ustedes vayan recuperando fragmentos de esa aparición de El Sabio de Hortaleza, siempre en nuestro corazón y en nuestro imaginario, tanto en la victoria como en la derrota.

Hay que tener cuidado con estas cosas de recrear tiempos pasados que esto acaba un día con un tío en la Plaza de Oriente a hablar al pueblo.

Luis Aragonés, si no han visto ese vídeo, no se lo pierdan. ¡Gracias por todo, maestro!".

Jorge Vilda, seleccionador español femenino de fútbol, declaró este viernes que tiene "fuerzas para crear un nuevo equipo" tras prescindir de las 15 futbolistas críticas con su gestión y aseguró que "en ningún momento" se planteó dimitir por la situación generada en las últimas semanas.

"Quiero agradecer el apoyo y la muestra de estar conmigo de todos los seleccionadores de categorías masculinas y cuerpo técnico pero también los mensajes de apoyo recibidos estos días, más allá de familia, amigos, compañeros y gente que no conozco por la calle. No le deseo a nadie por lo que estoy pasando estos días", dijo Vilda, en conferencia de prensa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Lo primero que quiero comentaros es que por la falta de claridad en el mensaje de jugadoras, en sus intervenciones aquí, en los comunicados, se han podido deslizar ciertas dudas o abierto un abanico a que haya algo extradeportivo a esto que sucede. Es normal porque todo lo que se ha montado no tiene sentido", confesó.

"Hago un llamamiento a todas las jugadoras que he entrenado en mi carrera a que si hay algo que no haya sido un trato exquisito, desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto o alguna tacha para mi comportamiento en toda mi carrera. A partir de ahí creo que se ha lanzado la piedra y se ha escondido la mano. Con la verdad y la valentía se llega lejos", manifestó.

La figura de Luis Aragonés protagoniza la nueva campaña de LaLiga "Algo por decir", lanzada este jueves para invitar a jugadores y aficionados a vivir el fútbol con valores como compañerismo, perseverancia y superación.

Con la voz y la imagen de Luis, fallecido en 2014 con 75 años, "LaLiga invita a los espectadores a ser incondicionales de las personas, a no dejar a nadie atrás y a disfrutar cada partido, cada momento, como si les fuera la vida en ello".

LaLiga indicó que ha contado con el apoyo de la familia de Luis Aragonés para llevar a cabo este homenaje al "Sabio de Hortaleza", técnico con el que España ganó la Eurocopa de 2008 y que vivió la mayor parte de su trayectoria profesional ligado al Atlético de Madrid, aunque dirigió también a clubes como Barcelona, Betis, Espanyol, Sevilla, Valencia, Oviedo o Mallorca.