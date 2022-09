Jorge Vilda: "Algunas han tirado la piedra y han escondido la mano, es un ridículo a nivel mundial"

El seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha asegurado que "no" desea "a nadie" el mal momento que está pasando tras la renuncia de 15 jugadoras a entrar en la convocatoria para los partidos amistosos ante Suecia y Estados Unidos y ha asegurado que "en ningún momento" se ha planteado dimitir, y considera que "se ha lanzado la piedra y se ha escondido la mano", además de pedir "el máximo respeto" por las futbolistas que sí han acudido a su llamada.

"En ningún momento; por lo injusto, por todo lo que hemos creado y conseguido, por lo que seguimos consiguiendo, por la fuerza que tengo para seguir y porque sé lo que puede venir en el fútbol femenino. Llevamos mucho tiempo trabajando por esto, lo que teníamos tenía muy buena pinta, nos habíamos dejado la piel para construir una selección maravillosa, y sé que lo podemos volver a conseguir", declaró en rueda de prensa.

Además, explicó que "la falta de claridad en el mensaje" de las jugadoras ha podido "deslizar ciertas dudas" para pensar que hay "algo extradeportivo en todo esto que está sucediendo". "Es normal, porque todo lo que se ha montado no tiene sentido pensando que es algo deportivo", dijo.

"Creo que se ha lanzado la piedra y se ha escondido la mano, y hay que ser valientes. Por eso estoy aquí, para decir la verdad. Con la verdad y la valentía se llega lejos, sabiendo que lo único que hemos hecho durante todos estos años es trabajar con honestidad y dejarnos la piel por el fútbol femenino", añadió.

Respecto a la renuncia, el preparador madrileño cree que el momento elegido solo trata de añadir "más presión" al ser rivales de gran entidad. "Máximo respeto por las jugadoras que no están entre las 15 que han enviado el correo, que tengan máximo respeto por ellas; que no tengan presiones para que no vengan, que no hagan ver que no están haciendo lo correcto. Vestir la camiseta de España es el mayor orgullo que puede haber, defender a tu país es a lo máximo a lo que puede llegar una futbolista. Es un privilegio y siempre lo será, no podemos hacer ver que es distinto por no subirte al carro", indicó.





Vilda también instó a las futbolistas a las que ha dirigido a lo largo de su carrera a que señalen cómo ha sido su comportamiento con ellas. "Quiero hacer un llamamiento a todas las jugadoras a las que he entrenado durante mi carrera: si hay algo que no haya sido un trato exquisito, como me han dicho a mí y al presidente mis jugadoras e incluso las capitanas, desde aquí reto a que salga cualquiera y diga que no ha habido respeto o que haya habido alguna tacha en mi comportamiento", apuntó.

"Quiero agradecer el apoyo de todos los seleccionadores de las categorías masculinas y femeninas, a todo mi cuerpo técnico, y todos los mensajes de apoyo que he recibido durante estos días, más allá de familia, amigos y compañeros, de gente que no conozco por la calle. No le deseo a nadie lo que tengo que estar pasando estos días", continuó.

"Es una situación complicada y difícil de llevar. No lo estoy llevando mal, pero si sufriendo por mi familia. Creo que estamos haciendo lo correcto y cuando vas con la verdad por delante eso te da más energía. Tengo fuerza para crear un nuevo equipo que compita y que sea una selección de la que todos estemos orgullosos. Tenemos que dar tiempo y respeto a estas jugadoras que van a darlo todo", aseguró Vilda al ser preguntado por si se había planteado dejarlo.

"No entro en equipos, veo 15 jugadoras que pueden tener el interés de que alguien se suba a ese movimiento y se vaya con ellas. La decisión de venir nunca va a ser una decisión negativa, es un orgullo", continuó.