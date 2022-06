Tomás Guasch: "A muchos jugadores se les ha relacionado con el Barça, ¿por cuál se van a interesar hoy?"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', ha analizado con su libreta las cifras del Barcelona y del Real Madrid en un nuevo vídeo de 'Tiempo de Análisis'. Por parte de los azulgranas, ¿qué jugadores les interesan?: "Un equipo entero porque de momento no se han interesado, pero salen once tíos. Lewandowski, Koulibaly, Bernardo Silva... después de reuniones de Laporta con represenantes". Para el conjunto blanco "ocupa el puesto 25, en los últimos 10 años, en dinero que he gastado en fichar, dinero que he cobrado vendiendo a los míos".

"Hoy no hay librito, hoy hay libreta. Sí, conviene anotar mucho todas estas cifras que nos marean en estos últimos tiempos, por ejemplo, cifras de jugadores que interesan al Barça, el número. Un equipo entero, no hay portero porque de momento no se han interesado, pero salen once tíos. Vamos a poner a Lewandowski, que es un tío altote que vale para todo, en la portería y no sale. Lewandowski, Koulibaly, Bernardo Silva, Raphinha, Di Maria, Rúben Neves, Rafael Leao, Azpilicueta, Marcos Alonso, Sterling y Carlos Soler. A los que añadir a Christiansen y Kessié, ya fichados.

A todos se les ha relacionado con el Barça después de reuniones de Laporta con representantes, en fin, lo que se va leyendo y escuchando por ahí. Once tíos, el Barça va a tener mejor equipo el año que viene, sin duda, mejor del que empezó la pasada temporada con Koeman y mejor del que la acabó con Xavi, pero bueno, es realmente excitante, es el gran crack del verano, ¿por cuál se interesan hoy? Llevamos once, alguno de estos vendrá o incluso otros. Bonito ranking, pero hay otro que corre por ahí por las redes y no podemos ser ajenos.

El Real Madrid ocupa el puesto 25, en los últimos 10 años, de neto, es decir, dinero que he gastado en fichar, dinero que he cobrado vendiendo a los míos, sale la media y a eso le llaman el neto. Pues es el 25 de los últimos 10 años, detallito tonto. En esos 10 años el Real Madrid ha ganado 5 Copas de Europa, los 24 que le preceden las mismas. Esto es muy divertido porque el Real Madrid está el 25, el 24 el Leeds United, Leipzig, Wolfsburgo, Nápoles, Wolves, Brighton, Leicester City, Crystal Palace, Tottenham, Newcastle, Liverpool… La Premier, eso va a ser la NBA, si no lo es ya y, nosotros, la Liga Endesa y el Pallacanestro italiano. Por encima, Manchester United, Manchester City, segundo lugar, Paris Saint-Germain, Barça el cuarto, bueno se explica sus problemas económicos que tienen ahora.

10 años, el Real Madrid el 25 de Europa, la cantidad de hospitales ¿verdad? que se podrían hacer con la pasta que han manejado los 24 primeros. El Liverpool se dispone a cometer, si no lo ha hecho ya, el fichaje más caro de su historia, este Darwin Núñez, 100 millones de euros. El tratamiento de la prensa ha sido muy comprensivo, se va Mané, Firmino está mayor, necesitan reforzarse para seguir siendo lo que son, ¡el mejor equipo del mundo!, sin Champions, pero el mejor equipo del mundo. Muy bien el Liverpool que tiene la comprensión y el cariño de todos los medios informativos de España y del mundo. El Real Madrid no, bueno, el 25 en los últimos 10 años".

Sergi Roberto renueva con el Barcelona hasta 2023

El Fútbol Club Barcelona y Sergi Roberto han firmado este viernes el acuerdo por el cual el canterano ha ampliado su contrato con el club hasta el año 2023. Este acuerdo, alcanzado hace ya unos días, significa que el futbolista renueva por una temporada más con una importante rebaja salarial, en torno al 50% de su sueldo. Además, contará con una cláusula de 400 millones de euros.

El 20 azulgrana se ha mostrado "contento" con su renovación. En su valoración también ha destacado la confianza que le ha dado el técnico barcelonista, Xavi: "Me dijo que dejara atrás la lesión y que me operara y desde el primer momento me mostró confianza. Les devolveré la confianza con resultados en el campo". "Llevo media vida en este Club y espero volver a disfrutar y devolver la alegría a los aficionados", ha añadido.

El Real Madrid no fichará a ningún delantero

El Real Madrid no reforzará su delantera de cara a la próxima temporada. Paco González contó en El Partidazo de COPE que el club blanco no fichará a ningún delantero tras el 'no' de Mbappé a la oferta de Florentino Pérez. Después de que el francés decidiera continuar en el PSG y renovara por el club parisino, el Madrid no ve necesario reforzar la delantera tras el doblete conseguido esta temporada, en la que se ha levantado la decimocuarta Champions League y el título de Liga.





Si finalmente salen Jovic o Mariano, el Madrid se quedaría con Borja Mayoral, que va a realizar la pretemporada con el equipo, pero ese sería el único refuerzo para la zona de ataque. Ancelotti seguirá contando con Benzema, Vinicius, Rodrygo y Asensio, como jugadores habituales; y Mariano y Jovic, que han contado con muy pocos minutos esta temporada y que podrían acabar saliendo. Además, se confía en la recuperación de Hazard, ausente prácticamente toda la temporada por culpa de las lesiones.

De momento, el Madrid ya ha hecho oficial el fichaje de Rudiger, central que llega del Chelseay que lo hace gratis, después de haber finalizado su contrato con el conjunto inglés. Además,está muy cerca de cerrar a Tchouameni, por el que podría pagar 80 millones de euros más variables al Mónaco.