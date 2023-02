Manolo Lama: "El Real Madrid no está fino y su crisis supone que el Barça se le vaya en LaLiga"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habló de la derrota de los blancos ante el Mallorca (1-0) con un gol de Nacho en propia puerta. Este resultado, y la victoria del Barcelona ante el Sevilla (3-0), deja a los de Ancelotti a ocho puntos del liderato, con 18 jornadas por disputarse.

"La victoria del Barça y la derrota del Madrid hace que los blaugranas tengan media liga en el bolsillo. Del Madrid se pueden decir pocas cosas, y las pocas no son muy positivas. Un Madrid al que le faló mucho fútbol para intentar ganar en Mallorca. Dominó el partido, el Mallorca no le generó ocasiones pero se jugó a lo que quería el equipo de Aguirre. A Vinicius le hicieron muchas faltas, el árbitro estuvo muy permisivo con algún defensa del equipo balear, tuvo que sacar más amarillas... pero eso no le tiene que servir de justificación, como dijimos con la carta de Gil Marín, para decir que el Madrid jugó muy mal porque donde juegan Kroos, Modric, Ceballos, Asensio, Rodrygo, Vinicius.. que solo chute una vez a la portería y de penalti, habla del mal partido que hicieron los de Ancelotti. Era un aviso y ha quedado demostrado. El Madrid no está fino y su crisis supone que el Barça se le vaya en LaLiga".

FRENAZO DEL REAL MADRID EN MALLORCA

El Real Madrid ha caído este domingo ante el RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix (1-0), un partido trabado en el que se le acumularon los contratiempos, en forma de la lesión de Thibaut Courtois, el gol en propia puerta de Nacho y el penalti fallado por Marco Asensio, y que le deja a cinco puntos del líder FC Barcelona.

Un autogol de Nacho Fernández, cuando trataba de despejar un balón en un salto con el kosovar Vedat Muriqi -el mejor del encuentro en el cuadro local- antes del cuarto de hora, puso las cosas cuesta arriba al conjunto blanco, que pudo empatar a los 60 minutos en un lanzamiento de penalti que Rajkovic adivinó a Asensio.

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, abandonó Son Moix tras la derrota de su equipo y después de sufrir diez faltas, visiblemente molesto por lo ocurrido en un partido en el que fue amonestado, y pidió al pasar por zona mixta que los árbitros hablen de la dureza.

Fue preguntado Vinícius, camino del autobús del Real Madrid al pasar andando por la zona mixta, sobre un nuevo "partido duro" en los marcajes recibidos de sus rivales. "Hay que preguntar a los árbitros", respondió el brasileño.