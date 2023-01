Manolo Lama: "El Barcelona ha dado una exhibición táctica, física y técnica sobre el Real Madrid"

Manolo Lama, narrador de Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisis la victoria del Barcelona en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. El equipo azulgrana ha sido muy superior durante todo el patido ante el conjunto de Carlo Ancelotti, que solo se acercó a la portería de Ter Stegen en los minutos finales cuando Benzema maquilló el resultado. Gavi, Lewandowski y Pedri marcaron los goles de un Barça que pudo marcar más, pero Courtois evitó la goleada en varias ocasiones.

"El Barça se ha proclamado justamente campeón de la Supercopa de España. Digo justamente y me atrevería a decir muy justamente, porque el equipo de Xavi ha sido mucho mejor que el de Ancelotti. El equipo culé ha dado una exhibición pasando por encima del equipo madridista y los jugadores blaugranas han sido en lo táctico, en lo físico y sobre todo en lo técnico muy superiores a los hombres que visten de blanco.

A partir de ahora muchas preguntas. Una: ¿termina una era del Madrid?, dos: ¿se abre una nueva era del equipo barcelonista?, tres: ¿esto va a tener repercusión en Liga para los dos equipos?, cuatro: ¿el Madrid va a empezar a pensar en el fin de una etapa y a buscar un recambio para el entrenador?, y cinco: ¿cómo responderá el Real Madrid en La Cerámica el próximo jueves y cómo celebra el Barcelona en Ceuta su título conseguido aquí en Riad?

Y como digo Barcelona y Madrid son vasos comunicantes, cuando uno gana como el Barça sube y el otro como el Madrid baja"

Primer título de Busquets como capitán del Barcelona

Sergio Busquets levantó este domingo al cielo de Riad, capital de Arabia Saudí, su primer título desde que ejerce como primer capitán del Barcelona, mientras no quiere dar pistas sobre una posible renovación o no, a pesar de acabar contrato el próximo 30 de junio.



Con la Supercopa de España en la que vencieron en las semifinales al Betis (2-2, 2-4) y al Real Madrid (1-3), Busquets suma 31 títulos y se queda a uno de Andrés Iniesta (32) y a cuatro de alcanzar al jugador que más trofeos ha conseguido con la camiseta azulgrana, el argentino Leo Messi (35).



El top-5 de jugadores con más títulos con el Barça lo completan los españoles Gerard Piqué (30) y Xavi Hernández (27), quien este domingo sumó, además, su primer trofeo como entrenador azulgrana.

Un Busquets que suma 14 temporadas y media en el Barcelona, en las que ha jugado 701 partidos hasta la fecha y se acerca ya un final que, de momento, su fecha de caducidad está al final de la presente campaña.



"Todavía no lo he decidido, ni lo sé, ni hay ninguna novedad. Tampoco lo diría en una rueda de prensa. No me preguntéis más porque no lo voy a decir", comentó antes de la final de la Supercopa de España.



Cerrada su etapa en la selección española, la del Barcelona parecía también cercana a su fin para pasar a una liga menor, pero, de momento, solo rumores con el futuro en el aire.



Mientras, se encarga de engordar un palmarés de leyenda al levantar la Supercopa de España tras recibirla de manos de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sobre el césped del estadio Rey Fahd.

Gavi, MVP de la final: "Deseaba ganar un título desde que debuté"

El centrocampista español Pablo Páez Gavira, 'Gavi', se mostró "feliz" por ganar su primer título con el Barça y, además, por hacerlo ante el Real Madrid y con una actuación personal muy destacada en la final (1-3) de la Supercopa de España.

"Muy feliz por el primer título, lo llevaba deseando desde que debuté. Me definiría como un jugador que siempre lo da todo por el equipo, que intenta dar el máximo por cada uno del equipo, feliz por eso", dijo en rueda de prensa en Riad.

El jugador andaluz, elegido MVP de la final en el King Fahd International, firmó un gol y dio dos asistencias. "Feliz por la victoria, también por el gol y las asistencias. Todavía me queda mucho por mejorar, estoy muy bien, me veo bien y, a seguir mejorando", apuntó.

"Es un Clásico y una final, es el Madrid, lo hemos celebrado al máximo. Mis ídolos siempre han sido Iniesta y Verratti, intento ser el mismo jugador siempre", añadió.

Gavi destacó que el plan de su entrenador Xavi Hernández salió a la perfección. "Hemos dominado bastante, también con momentos que lo hemos pasado más mal, pero Xavi ha planeado el partido muy bien y los jugadores lo teníamos todos muy claro", terminó.