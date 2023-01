Manolo Lama: "El Real Madrid ha demostrado que, cuando muchos le entierran, siempre resucita"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habló en 'Tiempo de Análisis' de la victoria de los blancos ante el Athletic en San Mamés (0-2) gracias a los goles de Benzema, en la primera parte, y de Toni Kroos, en el minuto 90. El Madrid consigue una segunda victoria consecutiva muy importante, la primera en Copa ante el Villarreal remontando un 2-0, y la de San Mamés.

"No estaba muerto, estaba de parranda. El Madrid ha demostrado que, cuando muchos le entierran, siempre resucita. Hoy, a base de coraje, calidad y eficacia se ha llevado tres puntos fundamentales. Decíamos que Ancelotti tenía una asignatura pendiente: que jugaran los que mejor estaban, y no los que han ganado más título. Hoy Ancelotti ha sido muy valiente y ha dejado en el banquillo a Modric y Kroos, y Camavinga, Asensio y Ceballos han demostrado que tienen más piernas que el alemán y el croata. Han defendido, han trabajado, se han puesto el mono y han sumado tres puntos que le sigue metiendo en la pelea con el Barça. Ahora, nueva misa; no sé si de recital o de tanatorio contra el Atlético de Madrid. El Real Madrid es muy difícil matarle".

Benzema logra su noveno gol e iguala a Raúl

El francés Karim Benzema abrió la victoria del Real Madrid en Bilbao con su noveno tanto del curso, lo que le sitúa en la tercera posición en solitario de la clasificación de goleadores de LaLiga Santander, a cuatro del polaco Robert Lewandowski (Barcelona). Benzema convirtió ante su víctima favorita con un remate de bella factura y aprovechó otra jornada de ausencia de Lewandowski, sancionado, para recortar la distancia respecto al líder y a Joselu Mato, delantero del Espanyol, que no marcó ante el Betis.



El noruego Alexander Sorloth encaminó el triunfo de la Real Sociedad en Vallecas con su octavo tanto y empata con Borja Iglesias (Betis), Iago Aspas (Celta) y el kosovar Vedat Muriqi (Mallorca).



Mientras tanto, Álvaro Morata y el argentino Chimy Ávila también marcaron para el Atlético de Madrid y Osasuna y se sitúan con siete igualados con Brais Méndez (Real Sociedad).



-- Clasificación de goleadores. 18ª jornada:



- Con 13 goles: Lewandowski (POL) (Barcelona).



- Con 10 goles: Joselu (3p) (Espanyol).



- Con 9 goles: Benzema (FRA) (2p) (Real Madrid).



- Con 8 goles: Borja Iglesias (3p) (Betis); Iago Aspas (1p) (Celta); Muriqi (KOS) (2p) (Mallorca); Sorloth (NOR) (Real Sociedad).



- Con 7 goles: Morata (Atlético de Madrid); Chimy Ávila (ARG) (1p) (Osasuna); Brais Méndez (Real Sociedad).



- Con 6 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Fede Valverde (URU) y Vínicius (BRA) (Real Madrid).



- Con 5 goles: Iñaki Williams y Guruzeta (Athletic): Stuani (URU) (3p) (Girona); Isi (1p) (Rayo Vallecano); Cavani (URU) (2p) (Valencia); Sergio León (1p) (Valladolid).



- Con 4 goles: El Bilal Toure (MLI) (Almería); Sancet (Athletic); Joao Félix (POR) y Correa (ARG) (Atlético de Madrid); Pedri (Barcelona); Gabri Veiga (Celta); Braithwaite (DIN) (Espanyol); Borja Mayoral y Enes Unal (TUR) (Getafe); Castellanos (ARG) (1p) (Girona); Sergio Camello (Rayo Vallecano); Rodrygo (BRA) (1p) (Real Madrid); Álex Baena y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

Williams: "Lo hemos intentado todo pero nos ha faltado esa pizca de suerte"



Iñaki Williams ha lamentado la derrota del Athletic Club esta noche en San Mamés ante el Real Madrid, a pesar de "haberlo dado todo" el campo y considerando que a su equipo le "ha faltado esa pizca de suerte" necesaria para poder imponerse en este tipo de encuentros.



"Lo hemos intentado todo, pero nos ha faltado esa pizca de suerte. Estábamos jugando muy bien y el Madrid no se sentía cómodo, pero es lo que tiene el Madrid, que cuando más les dominas te sentencian", asumió el mayor de los Williams a los micrófonos de DAZN.



Para Iñaki, "no es justo el 0-2", pero también cree que "no hay tiempo para lamentaciones" porque el jueves tienen "un partido importantísimo (de Copa) en Valencia y hay que seguir" intentándolo.



Por último, el mayor de los Williams agradeció el apoyo recibido de la grada de 'La Catedral'. "Es increíble el apoyo que tenemos en San Mamés. Es un privilegio y un orgullo para los que podemos representar la camiseta del Athletic. Agradecerles el apoyo porque es incondicional. Están en la buenas y en las malas y eso es una gozada", valoró el comportamiento de los aficionados