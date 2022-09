Manolo Lama: "El Real Madrid es como un junco, siempre de pie...hasta que te mata"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en 'Tiempo de Juego', analiza la victoria del Real Madrid contra el Leipzig alemán por 2-0 en Tiempo de Análisis. Los goles de Valverde y Asensio dieron al equipo blanco el segundo triunfo en la fase de grupos de la Champions League y el liderato del grupo, propiciado por el empate entre Shakhtar y Celtic.

"Este cuento ya lo he visto yo muchas veces. Un equipo que viene al Bernabéu, que juega mejor que tú, que domina, que tiene ocasios claras, que demuestra que Courtois es el mejor portero del mundo...

Pero luego el Madrid es como un junco. Resiste la tempestad, el viento, la lluvia...Siempre de pie hasta que coge el martillo pilón y te mata.

Hoy el Madrid ha demostrado que aún jugando mal, también sabe ganar y eso en el fútbol actual es importantísimo. Courtois, de diez; Valverde, de diez".

NACHO: "LLEGAMOS A TOPE AL DERBI"

Nacho Fernández, capitán del Real Madrid en el partido ante el Leipzig, admitió cierto cansancio en un "partido muy sufrido", celebró el momento del uruguayo Fede Valverde y resaltó el físico que impone su equipo para acabar ganando los partidos.



"Ha sido un partido muy sufrido, hemos trabajado mucho para ganarlo y feliz porque era un encuentro importante en la fase de grupos", dijo en Movistar. "Estamos muy bien físicamente, tenemos mucha fuerza y hemos trabajado muy bien en la pretemporada como se ha visto en todos los partidos. Es una victoria importante para coger confianza, llevamos muchas seguidas y llegamos a tope al derbi", añadió.

Admitió Nacho ciertos desajustes en el sistema que provocaron momentos de duda en el partido del Real Madrid. "Estábamos descolocados, había mucho espacio entre líneas y nos han hecho daño. Lo hemos hablado en el descanso y hemos cambiado en la segunda parte completamente. Estábamos cansados al final pero este equipo tiene mucha potencia y mucho gol".



Fue nuevamente clave Fede Valverde con el gol que desatascó el partido. "Tremendo, está en un momento dulce y hay que aprovecharlo", dijo Nacho que terminó celebrando el reencuentro con el gol de Marco Asensio.



"Es muy importante Marco todos estos años para nosotros. Al final no se ha ido, feliz por él, es un gran jugador que se reivindica con un golazo y a seguir que queda mucho", sentenció.

COURTOIS: "ES IMPORTANTE DEJAR LA PORTERÍA A CERO"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, dejó una queja sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu tras el triunfo ante el Leipzig y afirmó que "el estado del campo" no les ayuda en su fútbol.



"El Leipzig es un buen equipo y nos costó mucho hoy. La primera parte no era buena, el estado del campo no ayuda a jugar nuestro fútbol. El míster cambió cosas en el descanso, no hemos creado mucho peligro pero hemos metido las que hemos tenido. Estos partidos es importante ganar y ahora ganando el doble duelo al Shakhtar ya te clasificas", dijo en Movistar.

Courtois analizó los errores cometidos que provocaron cierta incertidumbre en la primera mitad y celebró dejar la portería a cero en competición europea. "La presión falló, estábamos al principio uno contra uno y ellos encontraban hueco para jugar fácil, una vez que arreglamos eso ellos no salieron tan bien ya".



"Sabíamos que a la espalda tienen peligro con jugadores de calidad que te pueden sorprender. Estuve atento con unas paradas la primera parte y la segunda fue más tranquila. Es importante dejar la portería a cero que en LaLiga aún no lo hemos conseguido, a ver el domingo", sentenció.