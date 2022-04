Manolo Lama: "Ya no habrá dudas: El Real Madrid va a ser campeón"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en 'Tiempo de Juego' habla en un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' para destacar el triunfo de los de Carlo Ancelotti en el Sánchez-Pizjuán (2-3) con el colegiado Cuadra Fernández como protagonista. El Sevilla consiguió adelantarse en el marcador y en la primera parte ganaba 2-0. Aún así, el conjunto blanco sacó fuerzas y consiguió remontar un encuentro que le deja más cerca del título de la Liga a falta de seis jornadas para que finalice el campeonato.

"Ya no habrá dudas: El Madrid va a ser campeón. Porque una vez puede ser suerte; dos, casualidad; tres, ya no. Es un equipo de épica, de casta, de coraje, de escudo, de gen ganador y de no rendirse nunca. Lo que ha hecho en Sevilla ha sido espectacular; perder 2-0, ante el segundo y remontar el partido y no venirse abajo y superar el cansancio del partido ante el Chelsea, solo está al alcance de grandes equipos. Hay que decir que el Madrid no estuvo bien en la primera parte. El arbitraje ha sido nefasto para ambos equipos, tienen razón los dos en quejarse. El Madrid, ahora, está calculando en qué campo se va a proclamar campeón de Liga".





Remontada y golpe definitivo del Real Madrid a LaLiga

El Real Madrid doblegó (2-3) al Sevilla FC en su visita al Ramón Sánchez-Pizjuán de la jornada 32 de LaLiga Santander, una demostración de fuerza y de ambición por el título que no despistó pese a verse muy superado en el primer tiempo, gracias a una segunda parte con tres goles y mucha convicción.

Los de Carlo Ancelotti suman 75 puntos por los 60 de Barça y Sevilla. Los catalanes son los que mejor ritmo de persecución llevan, con dos partidos menos, pero el Madrid deshoja la margarita sin fallo y con una fuerte mentalidad para no dar pie a la emoción. El Pizjuán, donde el árbitro no dejó contento a nadie, cayó por primera vez en Liga con los goles de Rodrygo, Nacho y Benzema.

Después de una prórroga y emociones fuertes ante el Chelsea para llegar a semifinales de la Liga de Campeones, al Real Madrid le tocaba una plaza inexpugnable. El Sevilla entró con una o dos marchas más y encima tuvo pegada, Rakitic el primero en una falta directa que tuvo la complicidad de la barrera rival. Los de Julen Lopetegui presionaron e incomodaron a un Real Madrid fuera de combate.

Los de Ancelotti, que reclamaron un penalti de Diego Carlos, asomaron de inicio con Modric, Benzema y Vinicius, palabras mayores esta temporada, pero pegó el Sevilla por partida doble. Militao, de nuevo señalado, hizo aguas ante el Tecatito y Lamela hizo el 2-0 a cuatro minutos después del primero. Además, la polémica cambió de lado con los locales pidiendo la segunda amarilla para Camavinga.

Cuadra Fernández no vio ni si quiera falta sobre un Martial que se retiró lesionado, y el Real Madrid aprovechó el enfado del Sevilla para empezar a crecer en el partido. La línea fue la que siguió el partido en la reanudación, con los de Ancelotti más en campo rival y los andaluces perdiendo balones y sin capacidad de respuesta.

La entrada de Rodrygo fue gran culpable del cambio y el brasileño se encargó de recortar distancias. Lopetegui movió banquillo pero el Sevilla se tiró muchos minutos sufriendo hasta que logró encontrarse de nuevo sobre el césped, mientras a Bono se le acumulaba el trabajo. Rafa Mir pudo sentenciar a 20 minutos del final, pero el Madrid preparaba su particular resurrección de domingo santo.

Vinicius llegó a hacer el 2-2, pero el árbitro lo anuló por una mano que, con muchas repeticiones en la tele, no parecía clara,más bien hombro, y Mir volvió a estar cerca de pescar en el otro área. La insistencia del Madrid no se detuvo y el recién entrado Nacho, a pase atrás de un Carvajal que viene jugando de todo en los últimos días, firmó un empate que ya era bueno para los intereses del líder.

Con la inercia de una temporada que marcha sobre ruedas, el Real Madrid volvió a asociarse arriba, con Rodrygo de nuevo por medio, para que Benzema, el que faltaba, hiciera el 2-3 en el descuento. A los de Ancelotti se les pone cada vez más cara de campeón, mientras el Sevilla deja escapar tres puntos de oro para atar la Champions.

Ancelotti: "Vinicius me ha garantizado que el no ha tocado el balón con la mano"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que "hay cosas difíciles de entender en el fútbol", como el cambio que dio su equipo de una parte a otra en la remontada (2-3) ante el Sevilla este domingo o alguna jugada polémica en el Sánchez-Pizjuán.

"En la segunda parte es la calidad de los jugadores, no hemos perdido la cabeza, hemos arreglado algunas cosas. No estábamos bien colocados, el equipo no estaba compacto en la recuperación. Con el balón, la posición tampoco era la correcta", dijo en rueda de prensa después de un triunfo que les acerca el título de Liga.





El técnico italiano confesó que la reacción de su equipo fue espectacular, y aprovechó para dejar su queja sobre un penalti que no les fue señalado y el gol anulado a Vinicius."Parecía un equipo cansado en la primera y espectacular en la segunda, hay cosas difíciles de entender en el fútbol, como la valoración de la mano de Diego Carlos y la de Vinicius", apuntó.

"He visto en vivo, no me parecía toque de mano, Vinicius estaba muy seguro.Es difícil, pero me parecía bastante clara", añadió sobre ese gol anulado, que hubiese supuesto el 2-2, aunque al final no les hizo falta a los blancos ya que terminaron ganando.

Ancelotti no quiso hablar de sorpresa pero sí insistió en que el cambio tras el descanso le hace estar muy "orgulloso"."Este equipo no me sorprende pero esta segunda parte me deja muy orgulloso", añadió, antes de ser preguntado por un Rodrygo que cambió el partido con su entrada para el inicio de la segunda parte.

"Es lo que dice la estadística. Rodrygo va a ser un grandísimo jugador y lo va a ser desde el once. Ha marcado la diferencia cuando ha entrado igual que Camavinga pero trabajamos para que lo hagan cuando empiezan el partido, es un problema también de juventud", terminó.