Maldini: "Hay que proteger mucho más a jugadores como Vinicius, no podemos convertirle en culpable"

Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la polémica generada en torno a Vinicius y las faltas que sufre después el partido entre Mallorca y Real Madrid.

"En el caso concreto de ayer de Vinicius y Maffeo, durante el Mallorca-Real Madrid, con tantas faltas del equipo de Javier Aguirre, yo quiero decir que siempre estaré del lado de los jugadores que reciben las patadas o las faltas y no del lado de los jugadores que las dan. Porque al final, el fútbol es un espectáculo y hay que proteger mucho más a los futbolistas creativos, a los futbolistas como Vinicius en este caso. Porque el fútbol no ha sido capaza este asunto y es bastante urgente, pero no han sido capaces de hacerlo en tantos y años y es difícil que lo resulevan ahora. Creo que es demasiado más fácil aniquiliar, destruir durante un partido que crear.

Ayer escuché a Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego y estoy bastante de acuerdo con él. El fútbol, de alguna forma, debería buscar que un equipo que hace más de 30 falta sea penalizado, porque con todo lo que supone eso para el espectáculo lo importantes es que la gente se divierta. Creo que los árbitros tienen demasiada permisimividad ante jugadores que intentan aniquilar el espectáculo

En el caso de Vinicius concreto, con lo joven que es y sabiendo que esto le seguirá pasando, debería intentar aislarse y no caer en las provocaciones. Y además no provocar él también, porque en ese intercambio en algún momento también estás provocando tú. Aunque se que es muy difícil.

Pero lo que no podemos hacer de ninguna manera es convertir a Vinicius, que es "la víctima de todo esto, en el culpable. Eso ya me parece el colmo. Hay que proteger a jugadores cómo él. Si los árbitros protegen a este tipo de futbolistas también protegen el espectáculo, el fútbol y al final eso es lo más importante"

Vinicius pide que los árbitros hable de la dureza

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, abandonó Son Moix tras la derrota de su equipo y después de sufrir diez faltas, visiblemente molesto por lo ocurrido en un partido en el que fue amonestado, y pidió al pasar por zona mixta que los árbitros hablen de la dureza.



Fue preguntado Vinícius, camino del autobús del Real Madrid al pasar andando por la zona mixta, sobre un nuevo "partido duro" en los marcajes recibidos de sus rivales. "Hay que preguntar a los árbitros", respondió el brasileño.

No podrá jugar contra el Elche

Vinícius Junior recibió una cartulina amarilla a un minuto del final de la primera parte del Mallorca-Real Madrid, en una acción en el que el colegiado Alejandro Hernández Hernández interpretó que había propinado un pisotón a su marcador, Pablo Maffeo, y se perderá el próximo encuentro de Liga contra el Elche que jugarán los blancos tras el Mundial de Clubes.

Vinicius reclama una falta a un colegiado durante un partido.CORDON PRESS

El delantero brasileño protestó con enfado a los colegiados mientras se retiraba a los vestuarios en el descanso.



Silbado desde la grada en cada balón que tocó desde el inicio del partido, tras su pique en la primera vuelta con el capitán del Mallorca Antonio Raillo, y protagonista de varias acciones con Maffeo, Vinicius acabó siendo castigado por el colegiado.



En un balón colgado al área en el minuto 44, 'Vini' chocó con su defensor y el árbitro interpretó que le había pisado. Le mostró una cartulina amarilla con la que cumple ciclo y se perderá el próximo encuentro del Real Madrid en LaLiga, ante un Elche que llegará como colista al Bernabéu tras el Mundial de Clubes.



Vinícius mostró su disconformidad con la decisión de Hernández Hernández y tras la señalización del descanso protestó enérgicamente al colegiado principal y a sus ayudantes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado