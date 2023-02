Javier Aguirre, en Tiempo de Juego: "Rechazo los insultos racistas"

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego tras la victoria del Mallorcan ante el Real Madrid. "Ha sido partido diferente al resto. El ambiente, las declaraciones de Raillo, Maffeo y las palabras de Carvajal...todo calentó el ambiente desde el inicio", ha empezado diciendo.

Y añadió: "Me han comentado los gestos de Vinicius, Maffeo y Raillo. Son cosas que sobran. Esas cosas sucedían antes y ahora se ven por todas las cámars que hay en el terreno de juego".

???? Javier Aguirre, en @tjcope



?? "Fue un partido distinto"



??? "Toda la semana con comentarios e insinuaciones que iban a pasar"



?? "Carvajal con un comentario en el entrenamiento... Estaba caliente el ambiente" pic.twitter.com/1D8oOZcTNv — Tiempo de Juego (@tjcope) February 5, 2023

Cuando Juanma Castaño le informó y le preguntó por los insultos racistas hacia Vinicius el técnico mexicano rechazó el comportamiento del público.

"Me indignan los insultos racistas, soy mexicano y no me gustan los adjetivos descalificativos. No me parece bien y nunca lo aprobaré", dijo contundentemente.

Sobre el plantemiento del encuentro Aguirre afirma: "No planeamos el partido en torno a Vinicius, aunque hay que estar siempre atento en defensa contra él".