Maldini: "El City ha conseguido lo más difícil: hacer que desaparezca el 'efecto Bernabéu'"

El Real Madrid se cita con la historia en el Etihad. Después del 1-1 de la ida en el Santiago Bernabéu, el conjunto de Ancelotti buscará una plaza para la final de la Liga de Campeones que se jugará en Estambul el próximo 10 de junio. Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de un duelo "más parejo de lo que podría parecer en principio" en el Etihad.

"Bueno, pues ya tenemos el partido de vuelta entre el City y el Real Madrid. En el partido de ida es verdad que, más allá de esa primera media hora donde el City dominó mucho, pero sin profundidad, vi a un Manchester City donde la consigna era no cometer errores, no arriesgar demasiado... y eso hizo que tuviera muy poca profundidad. Luego el Madrid se hizo con la pelota después de marcar el gol Vinicius que era cuando mejor estaba el City. El Madrid en la segunda parte mete atrás al City y es capaz de generarle ocasiones hasta que llegó el empate. Lo reconoció Guardiola. El gol llegó cuando mejor estaba el Real Madrid. Hay que reconocer que al final el City consiguió el objetivo: llevar la eliminatoria a jugársela en el Etihad. Ya no cuenta el partido de ida. El City ha conseguido lo más difícil: hacer que desaparezca el 'efecto Bernabéu'. La temporada pasada fue clave en las tres eliminatorias. El City va a ser mucho más vertical, va a tener más velocidad de balón... es un equipo difícilmente batirle en casa. Doy favorito al City, evidentemente, para pasar ante el Real Madrid incluso un poquito más de lo que le daba antes del partido de ida. Pero, lógicamente, el Real Madrid tiene mucho nivel y tiene jugadores para sacar la eliminatoria adelante. Quizá juegue Camavinga en el centro del campo. El City puede mantener el mismo once o meter a Mahrez. Espero un partido más parejo de lo que podría parecer en principio, pero mi favorito para pasar es el City no con un margen muy grande".









El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr. (i) y el noruego del Manchester City, Erling Haaland, se saludan a la finalización del encuentro.EFE





"Ancelotti y la historia"

El técnico más laureado de la prestigiosa Liga de Campeones, con cuatro conquistas. el italiano Carlo Ancelotti, se convertirá en el Etihad Stadium en el que más partidos ha dirigido en la competición, superando a una leyenda como Alex Ferguson para engrandecer la propia en uno de esos días, con Pep Guardiola como rival, en los que demostrar sus virtudes tácticas.





Los números avalan a Asensio

Quitando los recientes partidos de Liga en los que Ancelotti apuesta por rotaciones ante la lejanía de un liderato visto ya para sentencia el pasado domingo, Asensio no es una opción de inicio; y menos si, como contra el Manchester City, Ancelotti cuenta con todos sus futbolistas.



Sin embargo, su rendimiento desde el Mundial refleja un gran impacto en el equipo. Desde el torneo en Qatar, el extremo es el futbolista español que ha participado en más goles (14), seguido de Álvaro Morata (12) y de Joselu Mato (10). En este lapso, nueve goles y cinco asistencias.