Maldini: "La derrota para el Atlético es mínima, sale tocado pero no hundido del Etihad"

El Atlético de Madrid ha caído este martes ante el Manchester City por 1-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Un solitario gol de De Bruyne ha dado ventaja a los de Guardiola, que tendrán que visitar el Wanda Metropolitano el próximo miércoles.

El experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, Julio Maldonado 'Maldini', ha querido valorar en Tiempo de Análisis la derrota del Atlético de Madrid en el Etihad Stadium.

"Ha perdido el Atlético de Madrid por 1-0 en un partido en el que hay bastantes cosas que comentar. El Atlético ha defendido muy bien, era evidente que la propuesta del Cholo Simeone era aguantar el empate y si podía cazar una jugada a la contra para poder ganar el partido. Ha sido un partido de dominio absoluto del Manchester City pero es verdad que le ha faltado profundidad. Entre otras cosas porque, primero, el Atlético ha defendido muy bien en su área con dos línes de cinco y eso es muy difícil ante un equipo experto en encontrar espacios, pero también porque he visto un Manchester City bastante lento en la circulación y asumiendo poco riesgo. Yo creo que tenía bastante miedo, esto es una eliminatoria que en teoría tiene que ser muy igualada, y así lo está siendo evidentemente en cuanto al marcador, y Pep Guardiola tenía mucho miedo de que pudiera haber errores en la entrega que pudieran propiciar alguna contra del Atlético de Madrid y eso ha hecho que el City asumiera poco riesgo con la pelota. Circulaciones bastante lentas y es verdad que le ha costado encontrar espacios. De hecho, en el primer tiempo, Oblak no ha hecho ninguna parada cosa que sorprende, lógicamente. El Atlético con la pelota muy poco, el Manchester City al final, con los cambios, ha ido mejorando, ha encontrado ese resquicio en el gol con el pase de Phil Foden que, por cierto, el jugador del partido ha sido De Bruyne pero creo que Foden es el que más impacto ha tenido. La derrota para el Atlético de Madrid es mínima, sale tocado pero no hundido de aquí, por supuesto, lo que pasa es que el partido de vuelta es muy difícil porque el Atlético de Madrid va a tener que proponer algo más. Hoy se ha demostrado que puede contener bastante bien al Manchester City, no le ha servido ni siquiera para empatar y en el partido de vuelta tendrá que proponer más con lo cual yo lo veo muy difícil pero por supuesto tiene que creer. El Atlético tiene que creer y con la ayuda del Metropolitano, intentar meter en algunos momentos atrás al City y generarle algo de peligro para, a partir de ahí, tratar de igualar la eliminatoria y jugar el partido que más le interesa. Es difícil pero el Atlético sale con vida del Etihad".





De Bruyne derriba el muro del Atlético

El Atlético de Madrid cayó en el primer asalto de cuartos de final en la Liga de Campeones a manos del Manchester City (1-0) debido a un solitario tanto de Kevin de Bruyne a 20 minutos para el final de un partido que tuvo un solo protagonista: el conjunto inglés.

A los de Pep Guardiola se les quedó corto el envite, hubieran querido seguir jugando un ratito más con tal de alargar su ventaja en el marcador y de pasarse la pelota. A los de DiegoPablo Simeone, por contra, les pareció un suplicio y no dejaron de correr durante todo el encuentro. Los dos minutos de descuento terminaron siendo un favor a los rojiblancos.

La zaga rojiblanca pronto comenzó a achicar agua de la cubierta, sobre todo cuando Joao Cancelo se destapó en varias facetas. El ex del Valencia fue el más peligroso intentando encontrar el hueco, pero en todas ellas acabó topándose con Jan Oblak. Todo el balón perteneció a un City que acaparaba casi el 75% en algunos tramos. No había posibilidad de que los madrileños fabricasen una ocasión.





En la segunda mitad todo continuó igual. Los de Simeone siempre estuvieron muy lejos del área contraria y la única opción de ilusionarse era algún fallo del rival. Un despeje mal ejecutado, un resbalón o una situación provocada por la presión de Griezmann y Joao Félix -obviamente- desaparecidos todo el partido.

Simeone agitó el árbol a ver si caían las manzanas, pero no hubo forma de sacar algo productivo de la casa del City. Sterling reclamó penalti en el minuto 66 y solo cuatro después llegó el único gol del choque. Foden metió un balón entre líneas que terminó en botas de De Bruyne. El belga cruzó con maestría ante la salida de Oblak.

El Atlético ni se inmutó, prueba de que el resultado que vale para la vuelta, y el City siguió intentándolo con otro jugadón de Foden apurando línea de fondo. Savic puso la espinilla y evitó el segundo de la noche en un buen arreón final de los 'citizens'. Guardiola quería más y no dejó de apretar a los suyos.

Los cambios del catalán fueron clave para desnivelar la balanza en su primer 'round'. Sin embargo, todavía quedan 90 minutos para decidir uno de los codiciados billetes a semifinales. El 'todo o nada' para los colchoneros tendrá lugar el próximo miércoles en el Metropolitano. Apunten la cita.





Guardiola: "Son unos maestros defendiendo todos juntos atrás"



El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, destacó la faceta defensiva de su rival este martes, el Atlético de Madrid, y dijo que todavía "queda mucha eliminatoria" tras el 1-0 obtenido en el Etihad Stadium en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Ha sido un partido muy disputado, muy difícil, son unos maestros defendiendo todos juntos atrás. Nosotros no hemos concedido ocasiones, y tuvimos paciencia y marcamos el gol. Lástima que tuvimos otras dos de Kevin de Bruyne y al final nos vamos con 1-0 a Madrid. Iremos a ganar allí, será difícil, siempre lo es allí", analizó en declaraciones a Movistar.





"Intuíamos que jugarían 5-3-2 y hemos salido varias veces por los lados y luego lo ha ajustado en dos líneas de cinco. En la prehistoria, hoy y dentro de mil años es muy difícil encontrar los espacios así. No hay espacios, no tenemos referencias de delanteros, somos pequeñitos y nos movemos bien, es cuestión de tener paciencia y luego hemos conseguido el gol y el partido se ha roto más en muchas cosas y entiendo que será lo que ocurra en Madrid durante 10-15 minutos", indicó Guardiola.

Simeone: "Hay que plantear algo mejor para la vuelta"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la derrota sufrida este martes ante el Manchester City (1-0) en la ida de cuartos de final de la 'Champions', pero valoró positivamente el esfuerzo de sus jugadores, a la vez que destacó que deberán "plantear algo mejor para la vuelta" si quieren seguir con vida en Europa.

"Ha sido un partido muy difícil porque ellos son un equipo que juegan muy bien. Son un equipo extraordinario que logra -en base a las grandísimas individualidades que tiene- formar un gran juego. Da gusto verlo jugar", indicó el técnico argentino en declaraciones a Movistar.

"El City ha marcado en su campo más de 60 goles en los últimos partidos", dijo para poner en valor la derrota por la mínima. "Efectivamente buscamos un partido cerrado para salir al contragolpe, aunque no pudimos hacer daño ofensivamente. En el segundo tiempo ya tuvimos alguna situación de mayor peligro pero nos hicieron el gol", resumió el argentino, que compareció a las entrevistas casi sin voz.





"Fue un partido táctico y muy bien jugado en la búsqueda de lo que cada uno cree. Intentamos los dos pasar la eliminatoria y de momento van ganando 1-0. Iremos a jugar a Madrid con honestidad", añadió Simeone, que también fue preguntado por la plantilla de su rival y los múltiples cambios o posibilidades para Guardiola.

En relación al partido de vuelta de la próxima semana en el Wanda, el técnico rojiblanco reconoció que deben mejorar si quieren estar en semifinales. "Siempre hay que plantear algo mejor para la vuelta, algo que te pueda dejar dar un paso más importante. Es un partido largo, dividido en dos tiempos, y a ellos les dará igual jugar aquí o en Madrid. Juegan de la misma manera y su fútbol es ese. Posiblemente son el mejor equipo del mundo y nosotros competimos con humildad y competitividad ¿hasta dónde? Hasta donde nos dé", finalizó.