Rubén Martín: "El Atlético recupera a Saúl, un jugador muy importante para ellos y para la Selección española"

El Atlético de Madrid continúa con paso firme en LaLiga Santander. Tras una gran victoria en el Metropolitano sobre el Sevilla, los del Cholo Simeone se sitúan cuatro puntos por encima de sus perseguidores: Real Madrid y Barcelona.

La victoria ha venido en un partido marcado por el intenso frío que está dejando en nuestro país los últimos coletazos de la borrasca Filomena. Rubén Martín, desde el estadio, analiza la victoria y muestra cómo se ha vivido esta gélida noche en el Metropolitano.

"Hoy ha sido un partido distinto en el Metropolitano, el partido más frío de LaLiga. Por eso estamos en los baños del Wanda Metropolitano porque quiero que los usuarios de COPE.es puedan ver el agua congelada, hemos alcanzado una temperatura de ocho grados bajo cero, con estalactitas en los grifos, en estos dos del baño. El frío que hemos vivido en el Metropolitano contrasta con el calor del campo. El Atlético amplía su liderato. Se queda ahora a cuatro puntos del segundo clasificado, el Real Madrid, y tiene dos partidos menos que los blancos y que el Barcelona, es decir, esa distancia se podría ir a diez puntos del Madrid y a 13 del Barça si el Atlético consigue conquistar esos dos partidos aplazados que le quedan contra el Athletic de Bilbao y contra el Levante. Los goles hoy han sido obra de gente importante en el Atlético de Madrid como por ejemplo Correa, el primero de la primera parte ha sido muy importante del argentino resolviendo dentro del área y el segundo de Saúl, un futbolista que al terminar el partido ha dicho que hay muchas cosas que la gente no ve y que la parte psicológica, que la gente del fútbol a veces no ve, hace tanto como entrenar duro. Y ha dicho una frase que marca mucho a los futbolistas: “El trabajo, paga”. Hoy ha marcado Saúl, el Atlético vuelve a tener un día feliz porque amplía su liderato y recupera a un futbolista que, aun siendo suplente, tiene que ser importante para el Atlético y para la Selección española"

Saúl Ñíguez y el frío, los grandes protagonistas de la noche

El centrocampista del Atlético de MadridSaúl Ñíguez, autor de un gol en la victoria de su equipo contra el Sevilla (2-0) explicó que "cuando ves que sigues trabajando y las cosas no salen es complicado", pero que el gol es un ejemplo de que "el trabajo paga" y "no solo el que se ve" en los entrenamientos.

EFE

"Cuando ves que sigues trabajando y las cosas no salen es complicado, y al final el trabajo paga, no solo el que vosotros veis, podéis ver un jugador al que no le salen las cosas, que pierde confianza, hay gente que no ayuda, pero otra está ahí, y esa gente es la que valoras y está a tu lado", dijo Saúl a 'Movistar +' tras el encuentro en el Wanda Metropolitano.

Una gran victoria del Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano con temperaturas bajo cero, lo que provocó, incluso, la congelación de varios grifos del estadio.

El cariñoso mensaje que se ha encontrado Saúl

Saúl Ñíguez ha hecho emocionarse a la afición atlética después de publicar en sus redes sociales el cariñoso mensaje que se ha encontrado al llegar a casa.

El mediocentro del Atlético de Madrid no atraviesa su mejor momento, llegando a perder la titularidad. En el partido de este martes ante el Sevilla, el ilicitano ha sido clave en la victoria rojiblanca frente al club hispalense (2-0) con un gol. Lo celebró con el balón dentro de la camiseta simulando un embarazo y chupándose un dedo, dando muestra de que junto con su novia están esperando un bebé.

Llegar a casa y lo primero que me encuentro al entrar... ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/6EXoAvIWaC — Saúl Ñiguez (@saulniguez) January 12, 2021

Saúl mostró el mensaje escrito en un folio que se encontró al llegar a casa. “Gracias por el gol papá, me ha hecho mucha ilusión!! Te queremos, Afri y mami”, podía leerse en el texto escrito por su novia como si estuviese dedicado por su hija. UN bonito detalle que el jugador no ha dudado en compartir con sus seguidores.