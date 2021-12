La predicción de Maldini sobre los emparejamientos de octavos de final de la Champions League

Los equipos españoles ya conocen a sus rivales para los octavos de final de la Champions League: Real Madrid-Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid-Manchester United y Villarreal-Juventus.

Tras el polémico sorteo celebrado este lunes, Julio Maldonado 'Maldini' ha querido dar su particular predicción sobre el futuro de los equipos españoles en la competición europea.



"Tenemos unas eliminatorias de Champions tremendas después de lo que pasó en el sorteo, que lo hemos comentado una y mil veces. Vamos a hablar de lo que es el fútbol y de las posibilidades que tienen los españoles. Creo que el Real Madrid, ahora mismo, es superior al Paris Saint-Germain, que tiene una debilidad evidente y, aunque tiene grandes individualidades en ataque, le falta ser un bloque, le falta sobre todo presionar sin balón y le falta trabajar como su equipo, que por eso lo está pasando mal Pochettino. El Madrid es ligeramente superior pero en una eliminatoria a doble partido, con tanto talento enfrente como Messi, Neymar o Mbappé, por más que no estén bien ni Messi ni Neymar, los grandes jugadores se definen en estos grandes partidos y, a pesar de eso, veo al Madrid ligeramente favorito ante el Paris Saint-Germain. Aunque también creo que el PSG va a mejorar de aquí a febrero, estoy prácticamente convencido. El Atlético de Madrid, la clave es el Manchester United. El United, con su nuevo entrenador, presiona más arriba y poco a poco va a ir mejorando en eso, creo que eso beneficiará a Cristiano Ronaldo, a Rashford y a Bruno Fernandes y, sobre todo, va a permitir subir mucho a los laterales. Creo que, ahora mismo, el United tiene que partir como ligeramente favorito sobre el Atlético de Madrid, incluso pensando en que el Atlético de Madrid va a mejorar. Aun así, yo veo ligeramente favorito al United. Y en el partido entre Villarreal y Juventus, pues la Juve no está bien. Es un equipo que está a un nivel bastante bajo, muy lejos de los primeros en la tabla, aunque en los últimos partidos hemos visto a un Dybala algo recuperado, mejor Chiellini más Bonucci... Yo creo que esta Juventus, con el nivel competitivo que tiene en Champions, tiene que partir favorito ante el Villarreal. En cualquier caso, yo he visto este año al Villarreal, por ejemplo, dar una exhibición en Old Trafford a pesar de perder el partido. El equipo de Emery es capaz ante los grandes de crecerse, lo ha demostrado en esta fase de grupos de la Champions. Ahora, me parece que es ligeramente favorito el Manchester United ante el Villarreal. En total, ligeramente favorito el Real Madrid ante el Paris Saint-Germain, ligeramente favorito el Manchester United ante el Atlético de Madrid y favorito, también ligeramente, la Juventus ante el Villarreal".



Los emparejamientos de octavos de final de la Champions

Real Madrid-Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid-Manchester United y Villarreal-Juventus son las eliminatorias de octavos de Liga de Campeones que ha deparado el sorteo de este lunes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), que tuvo que repetirse por un error "técnico" al introducir las bolas a la hora de determinar el rival del Atlético de Madrid.

Los de Carlo Ancelotti jugarán la ida en el Parque de los Príncipes y la vuelta en el Santiago Bernabéu, mientras que rojiblancos y castellonenses deberán finiquitar sus respectivas eliminatorias en Old Trafford y en el JuventusStadium.

La polémica saltó cuando durante el primer sorteo, con el exfutbolista ruso Andréi Arshavin como mano inocente y después de que saliese la bola del Atlético de Madrid, el oficial de la UEFA Michael Heselschwerdt introdujo en el bombo al Liverpool, con el que los rojiblancos no podían cruzarse por haber estado juntos en el Grupo B, en lugar de al Manchester United. Los colchoneros quedaron enfrentados con el Bayern Múnich.

Además, se produjo otro incidente durante el acto, en el que, una vez que salió el Villarreal, se extrajo la bola del Manchester United, que no debería haber estado debido a que los castellonenses y los 'red devils' ya se habían enfrentado en el Grupo F. A los de Unai Emery les tocó posteriormente en suerte el Manchester City.

Los partidos de ida se jugarán los días 15, 16, 22 y 23 de febrero, mientras que los de vuelta se disputarán los días 8, 9, 15 y 16 de marzo, y todos los encuentros comenzarán a las 21.00 horas. Además, desaparece el valor doble de los goles fuera de casa; si los equipos no desempatan tras los 30 minutos de prórroga, se irá a la tanda de penaltis.

El Real Madrid, molesto con la repetición íntegra del sorteo de los octavos de Champions League

El Benfica. Ese era el rival que le había tocado al Real Madrid en el primer sorteo de los octavos de final de la Champions League que tuvo lugar este lunes a las 12:00h

Sorteo marcado por un error histórico de la UEFA con las bolas que iban a decidir los rivales del Villarreal y del Atlético de Madrid. Este error, que según la UEFA fue por un error tecnológico, ha provocado la repetición íntegra del mismo. Para el Real Madrid, la UEFA no tendría que haber realizado el sorteo íntegro ya que su eliminatoria ante el Benfica se sorteó antes de que se produjera todo el lío anteriormente citado y consideran que es totalmente legal, y piensan que es un error humano, no tecnológico.

