Manolo Lama: “Lucas es un pedazo de futbolista y Asensio tiene que jugar por la izquierda”

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habló en 'Tiempo de Análisis' de la victoria de los hombres de Zidane ante el Celta por 2-0, con goles de Lucas Vázquez y Marco Asensio. El Madrid, con esta victoria, es líder provisional de LaLiga Santander, aunque el Atlético de Madrid se encuentra a un punto con tres partidos menos jugados.

"El 2021 deja al Madrid líder momentáneamente, aunque los del Cholo con tres partidos menos. El partido ha sido muy cómodo para el Madrid. Yo tengo la teoría de que al Madrid le gusta este tipo de equipos como el Celta, equipos que quieren tener el balón, que no se encierran y que te buscan porque el Madrid repliega bien y usa mucho su velocidad. Sus dos goles han venido a la contra con dos jugadores excepcionales. Lo de Lucas Vázquez es un escándalo; no es que sea un futbolista de club, no es que sea solidario, que lo es; Lucas es un pedazo de futbolista, que es capaz de marcar, de asistir y de defender. La otra gran noticia es Marco Asensio, que poco a poco coge la forma. La gran noticia es que Zidane se ha dado cuenta de que Asensio tiene que jugar a pierna buena, por la izquierda, para dar salida a ese guante que tiene en el pie izquierdo. El Madrid, serio, no ha hecho un gran partido, ha aprovechado sus oportunidades y solo le han hecho dos ocasiones. Muy buen partido del Madrid en cuanto a resultado, no en tanto a juego y ahora a esperar a lo que haga el Atlético en Vitoria".

Victoria fácil del Real Madrid

Un intercambio de regalos en forma de asistencias de gol entre Marco Asensio y Lucas Vázquez, con la versión más desequilibrante del mallorquín, rescataron la contundencia de un Real Madrid que frenó la gran racha del Celta con una imagen de firmeza y pleno de acierto en sus dos disparos a puerta. Se acostó líder el Real Madrid tras sentir que no podía fallar. Una posición irreal por los tres partidos por jugar por un Atlético de Madrid que exhibe seguridad y espera rival por el título. Para dar el paso los de Zinedine Zidane recuperaron la mentalidad perdida en el Martínez Valero. Han comprobado que cualquier atisbo de relajación es castigado, cuesta puntos y el Celta exigió que fuesen, ante todo, equipo.

Al Real Madrid le vienen bien ese tipo de rivales. Se atasca ante planteamientos defensivos pero cuando siente que tiene que defender, unir líneas y encontrar espacios para correr, se mueve como pez en el agua. Así encontró el gol que desniveló el encuentro a los seis minutos. La genialidad de Nolito dejó al goleador de moda ante Courtois, pero Aspas perdonó. Nacho, que ocupaba el vacío de Sergio Ramos, salvó el tanto y lanzó un contragolpe letal. Necesita Marco Asensio sentirse trascendente. De nuevo titular por delante de Eden Hazard, cuyo regreso al once está tardando más de lo esperado, explotó su velocidad, recortó y puso un centro con música a la cabeza de Lucas Vázquez. El gallego no perdonó con todo para marcar a placer y rubricar con gol el mejor de sus momentos en el Real Madrid, justo cuando todos pensaban que era su última temporada y desde el 1 de enero puede firmar con cualquier equipo.

No encontró mayor trascendencia ofensiva el Celta pese a su dominio tras el lamento de la oportunidad perdida. Obligó al equipo de Zidane a mantener la intensidad más alta, pidió una mano de Mendy dentro del área -pegada al cuerpo y sin intención- y solo se acercó al empate con un centro de Denis que desvió Santi Mina cercano al poste. Se lesionó Aspas en una entrada de Nacho y de nuevo el Celta pagó caro un error. En esta ocasión en salida de balón, con Modric atento para el robo y pillar desprotegido al rival. Lucas apareció y devolvió el regalo a Asensio, que vuelve a sonreír. Su repunte positivo complica el regreso de Hazard. En otros momentos había vuelto directo a la titularidad pero el actual Zidane premia lo que funciona y el belga dispuso de 16 minutos de intrascendencia. Perdonó la goleada Karim Benzema, tras pase al espacio de Kroos y cruzar en exceso su disparo más una ocasión clara en el último suspiro. Por un día el Real Madrid no necesitó sus goles para carburar.

Asensio: “Ya se va viendo mi mejor versión”

Marco Asensio, extremo español del Real Madrid, aseguró que “ya se va viendo” su mejor versión tras una victoria contra el Celta de Vigo (2-0) en la que protagonista dando la asistencia del primer gol y anotando el segundo, y firmó así una de sus más destacadas actuaciones tras la grave lesión de rodilla que sufrió el 24 de julio de 2019.

“Ya se va viendo mi mejor versión. La gente no sabe que es un proceso largo en el que hay que acumular partidos y minutos. Yo estoy en esa línea, trabajando muy fuerte para que el míster me dé confianza para jugar los partidos”, dijo en Movistar+.

Un Asensio que se estrenó esta temporada como goleador: “En algún momento tenía que llegar, sí que es verdad que se había resistido un poquito. Pero lo más importante son los tres puntos del equipo y muy contentos por el trabajo de todos”, comentó. “Sabíamos que el Celta tiene muy buen trato de balón y que había que apretar arriba porque en las transiciones íbamos a hacer mucho daño”, analizó sobre lo ocurrido sobre el césped del Alfredo di Stéfano.

Una victoria que llega tras el empate sufrido en el anterior encuentro en casa del Elche (1-1): “Siempre nos duele, siempre queremos ganar. De la forma que fue te vas con malas sensaciones, pero el otro día hicimos un buen partido a pesar de no llevarnos los tres puntos y hoy se vio otra vez una buena cara del equipo”, declaró.

Un Real Madrid que parece haber encontrado su mejor versión: “Sí, al principio no hubo pretemporada casi y fue más complicado, Venimos de una buena dinámica, nuestra mentalidad la tenemos muy clara y así ganaremos muchos partidos”, aseguró.