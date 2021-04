Helena Condis: "A Koeman le extraña que le preguntemos por su futuro; que se prepare si no gana la Copa"

Athletic de Bilbao y Barcelonavuelven a disputar una final de Copa del Rey, la novena de estos dos equipos en esta competición. Hasta ahora, el Barça le ha ganado seis veces y los bilbainos lo han hecho en dos ocasiones. Helena Condis, periodista que cubre la información del conjunto azulgrana en la Cadena COPE, ha analizado en Tiempo de Análisis esa final entre Barcelona y Athletic de Bilbao.

"No sé qué pensáis pero a Koeman se le hace raro que le preguntemos tanto por su futuro, debe ser el único al que le extraña, pero que se prepare mañana porque si no gana la final de la Copa del Rey va a ser una contante en sus ruedas de prensa, como pasó cuando perdió la final de la Supercopa, precisamente ante el Athletic, también en Sevilla. Hay dos incógniitas: la titularidad de Piqué, dijo Koeman que está para jugar, que quería jugar el Clásico pero no llegó y nos dicen que no está al 100%, koeman cree que ha mejorado y habrá que esperar hasta última hora; y la otra es si mantendrá el sistema de tres centrales o pasará a la defensa de cuatro. Lo vamos a contar todo cfon OPliveros, Peña y todo el equipazo de Tiempo de Juego, desde La Cartuja".

Koeman: "Sé lo que pasará si ganamos o perdemos"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que su equipo ha "mejorado cosas" respecto a la final perdida en la Supercopa de España, en enero, ante un Athletic Club al que se miden de nuevo este sábado, esta vez en la final de la Copa del Rey: "Es bonito para el club poder luchar por ganar un título por cómo ha ido la temporada. En enero, la situación del equipo era peor cuando jugamos la final de la Supercopa. Hemos mejorado cosas desde entonces", aseguró en rueda de prensa.

Koeman, además, recalcó el buen momento del equipo pese a perder el Clásico liguero. "Llevábamos mucho sin perder, encadenamos 19 partidos sin perder, hasta la semana pasada. Lo más importante es preparar al equipo para ganar el título", señaló.

El neerlandés cree, todavía en referencia a aquella Supercopa perdida, que puede haber curtido a los suyos, sobre todo a los jóvenes. "En nuestro equipo hay varios jugadores que llevan varias finales, con experiencia, y han ganado muchas. Tienen que ser una ayuda para los jóvenes, que aprendieron de la final de la Supercopa. Para tener experiencia hay que jugar finales y perderlas para madurar", reconoció.

Así, afronta con optimismo este duelo, al que quiere entrar con una filosofía clara: "El planteamiento siempre es dominar el partido, buscar nuestros jugadores entre líneas, llegar en banda y crear oportunidades de gol. Cuando juegas tres veces contra el mismo contrario, no hay muchos secretos. Ni de ellos para nosotros, ni de nosotros para ellos. El Athletic es un equipo luchador, fuerte a balón parado, hay que buscar nuestras armas y frenar las suyas. Hay que mejorar con y sin balón", reiteró en este sentido, consciente de la dificultad de jugar ante los 'leones'.

Por otro lado, ve al grupo "motivado". "No hace falta motivar a los jugadores, saben qué hacer. Tenemos que poner mucha energía. El equipo en los dos últimos partidos perdió un poco la energía, sobre todo sin balón, reaccionamos más tarde. Mañana tenemos que estar a nuestro mejor nivel para poder ganar", señaló.

Piqué, la duda en el once de Koeman

El Barcelona tomó contacto este viernes con el césped del Estadio La Cartuja, donde ultimó su preparación para la final de la Copa del Rey de este sábado ante el Athletic Club en una sesión en la que participó con normalidad Gerard Piqué, que hace una semana no jugó el clásico contra el Real Madrid por estar recién salido de una lesión de rodilla.

FCBarcelona

El entrenamiento de los azulgranas, que llegaron pasado el mediodía a Sevilla, comenzó con una charla de motivación de su entrenador, el neerlandés Ronald Koeman, a su plantilla en el centro del campo antes de proseguir con distintos ejercicios con protagonismo del balón, según se apreció durante el cuarto de hora abierto a la prensa.

Los jugadores del Barcelona se ejercitaron en un estadio que ya está engalanado para la ocasión, con sendas pancartas en uno de sus Goles con las leyendas 'Sempre Culers" y "Sempre amb vosaltres", en una zona adornada con los colores azulgranas y de la bandera de Cataluña.

El presidente barcelonista, Joan Laporta, asistió al entrenamiento del equipo en vísperas de su segunda final de la temporada en Sevilla, después de que el pasado 17 de enero cayera precisamente ante el Athletic de Bilbao en la Supercopa de España (2-3 en la prórroga).

Koeman ha programado, además, una sesión de activación el mismo día de la final, que se desarrollará en la mañana del sábado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, del Real Betis.