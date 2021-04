Sigue este sábado en 'Tiempo de Juego' desde las 15:00h la final de la Copa del Rey

El Athletic Club-Barcelona dirimirá un nuevo título de la Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla. La emoción del mejor fútbol podrás sentirla desde las 15:00 horas en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.



ATHLETIC CLUB - BARCELONA (21:30 horas)

El Barcelona llega a la cita copera dispuesto a conseguir el primer título de la era Koeman, con el desenlace de LaLiga aún por decidir. Los azulgranas aspiran a un doblete que, en primer lugar, pasa por vencer este sábado al Athletic, y vengar así la derrota que el cuadro bilbaíno les infligió en la final de la Supercopa de España (2-3), celebrada este enero en el mismo escenario.



Para la expedición a Sevilla, Koeman ha convocado a 26 futbolistas, incluidos el delantero Ansu Fati y el portero Neto, que viajan con el resto del equipo sin tener aún el alta médica de sus respectivas lesiones en el menisco y en el tobillo.



Por su parte, Philippe Coutinho, que también está lesionado, será el único jugador del primer equipo que no presenciará la final. El futbolista se desplazó hace dos semanas a Brasil para ser intervenido de un quiste meniscal en su rodilla izquierda. De cara al partido, Koeman aún tiene dudas sobre el estado de Gerard Piqué. El central catalán volvió a entrenarse con el grupo la semana pasada después de lesionarse la rodilla derecha en la semifinal copera ante el Sevilla, disputada a principios de marzo.



El Athletic encara el partido todavía deprimido por la derrota en la final de hace dos semanas ante la Real Sociedad (0-1), el derbi vasco que debía determinar el campeón del curso anterior y que se atrasó a este por la pandemia y para jugarse con público. Algo que tampoco pudo ser. Marcelino ha tenido que centrar su trabajo en el reseteo mental de sus jugadores, muy alejados de la versión de enero en una final ante la Real para la que probablemente aún medite respuestas.



No obstante, para esta segunda final en quince días lo que se espera es que el técnico asturiano, si puede, repita buena parte de su once titular, sino entero.



En cuanto a lo físico, dos fijos en defensa como Yeray Álvarez y Yuri Berchiche llegan justos pero parece que recuperados de las sobrecargas musculares que sufrieron hace nueve días en el Reale Arena en la repetición liguera de la final ya en campo donostiarra.



El último contratiempo que se la sucedido al Athletic se centra en Muniain, al que se le ve cojeando en un vídeo viral con motivo de la llegada bilbaína a Sevilla.

Estadio de La Cartuja, escenario de la Final de la Copa del Rey 2020.@tjcope

