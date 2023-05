Manolo Lama: "El Madrid no ha hecho un buen partido, pero está acostumbrado a ganar finales"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó en Tiempo de Análisisel triunfo del conjunto blanco en la final de la Copa del Rey ante Osasuna, en un partido que empezó bien con el gol de Rodrygo en una gran jugada de Vinicius, pero que se complicó con el golazo de Lucas Torró. Después, el propio Rodrygo, en otra gran acción de Vinicius, rompió el empate cerca del final.

"Dicen que en el fútbol no hay justicia, y en las finales todavía menos. Las finales se juegan, y las finales se ganan. Y al Real Madrid, afortunadamente para sus seguidores y desafortunadamente para sus rivales, está acostumbrado a ganarlas. Hoy no ha hecho un buen partido, posiblemente el Madrid no merecía ganar 2-1, posiblemente lo más justo hubiese sido ir a una prórroga. Pero el Madrid tiene un martillo pilón que, si no es por el fútbol de Vinicius y su desborde, es por el gol de Rodrygo y, sino, es por las paradas de Courtois. El partido, primero, hay que quitarse el sombrero con Osasuna y con su entrenador, Jagoba Arrasate, que ha estado espectacular con una gran Copa y una gran final. Y segundo, hay que decir que los seguidores del Madrid, cuando van a un campo a jugar a una final, van tan relajados como el propio equipo, diciendo 'es una final, la vamos a ganar'. Bueno, pues el Madrid volverá a tener otra final el próximo martes, contra el Manchester City"





Vinicius, determinante en el juego... y en el conflicto

El brasileño Vinícius se convirtió en gran protagonista de la primera parte de la final de la Copa del Rey, que decantó a favor del Real Madrid nada más cumplirse el primer minuto de juego con su asistencia en el gol a Rodrygo Goes, siendo pesadilla continua de Jon Moncayola hasta que respondió a una provocación, protestó, se enfrentó a jugadores de Osasuna y recibió la reprimenda de Carlo Ancelotti.

Dominaba la final Vinícius en La Cartuja, desequilibrando siempre en los ataques del Real Madrid, aprovechando los ataques a campo abierto y las faltas de ayuda que sufrió Moncayola. A los 21 minutos lograba sacar la cartulina amarilla a su marcador, tras superarlo nuevamente en el uno contra uno en una acción de peligro.

Las ocasiones más claras del Real Madrid nacieron de Vinícius desde la banda izquierda hasta que al borde del descanso pasó a ser el foco de la polémica. Se dejó caer dentro del área de Osasuna en una carrera perdida con David García, que ya había recibido una cartulina del colegiado, Sánchez Martínez, y se dirigió al brasileño y le acarició la cabeza durante unos segundos.

El gesto encontró la respuesta de enfado de Vinícius que acabó siendo amonestado por el árbitro de la final. Los silbidos de la afición de Osasuna que ocupa la mitad de grada de La Cartuja, tuvieron la respuesta del jugador brasileño madridista que cogió el escudo de su camiseta de campeón del mundo y posteriormente con sus manos hizo el 1-0 del marcador.

Ancelotti firma el pleno

Carlo Ancelotti cerró el círculo de títulos posibles como técnico del Real Madrid con la conquista de la final de la Copa del Rey en Sevilla ante Osasuna, logrando LaLiga, la 'Champions', la Supercopa de España, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la que se convierte en su segundo torneo copero, en menos de dos años desde su regreso al banquillo blanco.

Ganador en su primera etapa, entre agosto de 2013 y mayo de 2015 de una Copa del Rey, en Mestalla ante el Barcelona, y de la décima Copa de Europa en Lisboa ante el Atlético de Madrid para dar forma a un doblete en el año de su estreno.

La conquista de las Supercopa de Europa ante el Sevilla abrió su segunda temporada al mando del Real Madrid en una pretemporada en la que dejó escapar ante el Atlético de Madrid la Supercopa de España. El equipo rojiblanco fue el verdugo también en los octavos de final de la Copa del Rey y el techo en la Liga de Campeones fueron las semifinales ante la Juventus.

Su último título de la primera etapa, el cuarto, había llegado con el Mundial de Clubes pero el balance del año, quedar segundo en Liga, a dos puntos del campeón, el Barcelona, cerró un curso sin la conquista de títulos grandes y provocó la decisión de la junta directiva madridista de ejecutar el relevo. Zinedine Zidane ocupaba el lugar de 'Carletto'.

"Ancelotti se ha ganado el cariño de todos, forma parte de nuestra historia porque es el entrenador que ha ganado la Décima pero en el Real Madrid la exigencia es máxima y creemos que es el momento de dar un nuevo impulso para conquistar nuevos títulos y alcanzar el máximo nivel competitivo en una nueva etapa", dijo el presidente Florentino Pérez.