Manolo Lama: "No debemos temer a nadie porque tenemos al tío que más sabe de fútbol, Luis Enrique"

Manolo Lama, narrador de la selección española en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la gran victoria de España ante Italia con dos goles de Ferran Torres, que clasificaron a los de Luis Enrique para la final de la Liga de las Naciones, el próximo domingo a las 20:45 horas contra el ganador del Francia - Bélgica.

"Pues va a ser que tiene mucha razón Luis Enrique: sabe de fútbol y mucho. El partido de hoy de España ha sido espectacular. No solo porque hemos ganado y nos hemos clasificado para la final, y no solo porque hemos ganado a la campeona de Europa, sino porque lo hemos hecho con un gran fútbol; en la primera parte, manejando todos los tiempos y matándoles a la contra y, en la segunda, teniendo la pelota y 'meando' a los italianos. Hemos cometido un error y nos han penalizado pero si hubiéramos necesitado más goles, los hubiésemos conseguido. Hemos sido mejores, hemos ganado, todos tenemos que estar contentos porque España va a jugar una final...¿contra quién?, contra Lukaku y Hazard o Mbappé, Benzema y Griezmann. A mi me da igual porque España no teme de nadie, no debemos temer a ninguna selección porque tenemos al tío que más sabe de fútbol, Luis Enrique"

España se venga de Italia

La selección española ejecutó la venganza más dulce, zanjando la racha histórica sin derrota de Italia en su propia casa, conquistando San Siro para saldar cuentas pendientes de la Eurocopa con un doblete de Ferran Torres y una reivindicación de un estilo futbolístico que se sobrepuso a todos los condicionantes con los que Luis Enrique encaró la final a cuatro de la Liga de Naciones.



El fútbol le debía una a España. La tenía apuntada desde la exhibición sin premio en Wembley en las semifinales de la última Eurocopa. Esa tanda de penaltis dejó al grupo de Luis Enrique a puertas de la gloria cuando más lo merecía. Sin futbolistas clave en su esquema, logró lo que parecía un imposible, convertir en terrenal a Italia en su cancha. Nunca lo había logrado en partido oficial, hace 50 años en amistoso.

Ferran Torres celebra uno de sus goles (EFE)





La racha de 37 partidos sin derrota italiana la destrozó España a base de fe en una filosofía que se mantiene pese a las bajas, sobreponiéndose a todo y con Luis Enrique reforzado en decisiones que generaron revuelo. Gavi, titular con 17 años y 62 días, dio la razón en el campo al seleccionador. Con un descaro impropio de su edad, brilló donde es menos habitual pero donde Italia exigió, en labores defensivas, sin amilanarse ante nadie.



Y ante la falta de un 9 puro apareció el verdadero goleador de Luis Enrique, Ferran Torres con números de récord. Su doblete le consagra como referente, 12 tantos en 21 partidos muestran la importancia de un futbolista que abandonó la banda y se comió a los centrales italianos. Sin Chiellini de inicio para sorpresa de todos y con Bonucci tan desacertado con balón como al medir su juego con amarilla. Al borde del descanso sacaba el codo en un salto con Busquets y dejaba a su selección al borde del precipicio, segundos antes de encajar el segundo.

Luis Enrique elogia a Gavi, el debutante

Luis Enrique Martínez, entrenador de la selección español de fútbol, habló sobre el debut de Pablo Martín Páez "Gavi", que a sus 17 años se convirtió en el jugador más joven de España en debutar, y de quien dijo que juega "como en el patio de su casa".

Luis Enrique, durante el Italia-España (EFE)



El técnico del combinado español alabó el partido del centrocampista del Barcelona, que ante Italia en las semifinales de la Liga de Naciones fue titular y jugó a buen nivel: "Ya hablamos de un caso nada normal y él está jugando como en el patio de su casa. Es un gusto verle. Es un jugador con calidad y personalidad. Es el futuro de la selección como otros muchos jugadores", comentó en Televisión Española.



El técnico de España analizó el choque ante Italia y declaró que sus hombres disputaron "un buen" encuentro entre dos rivales que pusieron sobre el césped sus mejores armas: "Hemos vuelto a generar mucho peligro. Ellos también nos han complicado, pero muy contento. Con entrenamiento y medio es difícil que los jugadores identifiquen las situaciones de juego que buscamos Han estado muy bien y con actitud", señaló.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???@LUISENRIQUE21: "Tenemos en el equipo jugadores veteranos que juegan como si tuvieran 17 años".



?? "Nuestros jóvenes deben parecerse a los futbolistas con más experiencia".#VamosEspaña#NationsLeaguepic.twitter.com/263oXDTbYT — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 6, 2021





"Lo mejor, un poco desde siempre que estamos nosotros, es jugar nuestro partido donde sea y en la competición que sea. Defender presionando, correr riesgos, ser valiente y soy un privilegiado porque tengo una lista de 30-40 jugadores que rinden", añadió.



Cuestionado por si España puede echar de menos tener un nueve, resaltó que su equipo ya los tiene a su modo: "Tenemos nueves. Llegamos al gol de manera asociativa. Ferran y Oyarzabal han estado espectaculares. Marcos Alonso, los más habituales... es fácil decirlo pero estamos cumpliendo que llegamos arriba como equipo."



Además, dejó claro que el fallo en el tanto de Italia no fue de Pau. Para Luis Enrique fue un error en cadena de muchos futbolistas: "El rival también juega. Los jugadores no dependen de errores y aciertos, dependen de intentos. Hemos tenido ocasiones para hacer más goles, aparece que nos cuesta cerrar el partido. Ahora, ni Lukaku ni Mbappe: Francia o Bélgica. Los equipos son los que ganan. Los jugadores buenos tienen que decir, pero son los equipos. Los dos equipos son muy buenos. Vamos a intentar sumar títulos", manifestó.