Manolo Lama: "La derrota del Real Madrid no ha sido un accidente; ha merecido perder"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la derrota del Real Madrid ante el Espanyol, lo que supone la primera derrota de los blancos en Liga y que llega después de un empate ante el Villarreal y otra derrota en Liga de Campeones ante el Sheriff.

"El otro día, el Madrid perdía contra el Sheriff y yo argumentaba que había sido un accidente, sobre todo por la cantidad de veces que llegó. Hoy, los de Ancelotti han perdido contra el Espanyol y ese argumento no me vale porque el Madrid ha jugado mal y ha merecido perder. Digo que ha jugado mal porque en ningún momento sabíamos a qué quería jugar el Madrid. Ancelotti le ha vuelto a dar una vuelta al equipo metiendo dos alas como Valverde y Camavinga que no son dos llegadores; dejando a Vinicius y Benzema arriba y no dejando que Vinicius haga el uno contra uno en la banda izquierda; luego ha vuelto al 4-3-3 pero era demasiado tarde. El Madrid tiene varios problemas; uno, que Modric y Kroos no tienen el ritmo de una competición como la española; Casemiro no puede ser titular porque le falta físico y está agotado y el Madrid lo nota; y además, Benzema está solo, Vinicius no es el acompañante que necesita Benzema para seguir sumando goles. Ahora el Madrid tiene dos fines de semana que no juega, imagino que Ancelotti le dará una vuelta pero ojito que lleva tres partidos consecutivos que no gana".

Un gran Espanyol provoca la primera derrota del Real Madrid en LaLiga

El Espanyol derrotó al Real Madrid en el RCDE Stadium con un gol de Raúl de Tomás en el minuto 17 y otro de Aleix Vidal en el 60 que dejó en nada el tanto de Benzema, el más destacado del cuadro visitante, en el 71. Los pupilos de Ancelotti no estuvieron acertados en tareas ofensivas, pese a su insistencia en el tramo final, y sufrieron mucho con las contras del anfitrión. El cuadro blanco, de esta forma, encadena tres partidos sin conocer la victoria después del Villarreal (0-0) y el Sheriff (1-2). El Espanyol, por su parte, suma su segundo triunfo de la temporada y da un golpe sobre la mesa tras un inicio de curso complicado, justo antes del parón de liga por los compromisos internacionales.



El duelo arrancó con igualdad. Un error de la defensa blanquiazul propició el primer aviso de Benzema sobre la portería de Diego López a los cinco minutos. La primera del Espanyol llegó de la mano de Embarba, con un disparo cruzado que desvió Courtois. El intercambio de golpes no dibujaba un dominador claro. De hecho, el anfitrión fue el que se adelantó en el marcador. Raúl de Tomás, en el minuto 17, remató con contundencia un centro de Embarba, muy activo en ataque, que se fue de Alaba por la banda. La diana animó a los locales, que no se echaron atrás y buscaron ampliar la ventaja. El Real Madrid insistía con Vinicius y Benzema, pero la defensa del Espanyol estaba siempre bien posicionada. A medida que se acercaba el descanso, los periquitos se replegaron atrás, pero los de Ancelotti seguían sin encontrar la forma de sorprender a futbolista los locales.



En la reanudación, el técnico del Madrid cambió el dibujo a un 4-3-3 con Vinicius y Rodrygo en las bandas y Benzema en punta. El conjunto visitante, aunque se encontró con un anfitrión más conservador en esta segunda mitad, no amenazó especialmente a los de Vicente Moreno en tareas ofensivas. El Espanyol era paciente y tuvo premio. En el minuto 60, Aleix Vidal, en una contra letal, firmó el segundo tanto de la tarde en el RCDE Stadium. Carrera por la banda, caño al defensor y disparo raso y potente que descolocó a Courtois. El choque era de los catalanes. De hecho, minutos después, Darder disfrutó de un uno contra uno frente al portero que no pudo concretar. El Real Madrid vivía momentos delicados. Su pólvora no funcionaba, aunque Benzema se exhibió marcando con una acción invalidada por fuera de juego, y su zaga presentaba fisuras claras.



El francés, sin embargo, cumplió sus amenazas. En el minuto 71, Benzema, el mayor peligro visitante con diferencia, y prácticamente el único, se deshizo de tres defensores y ajustó el balón al poste derecho, una posición inalcanzable para Diego López. El 2-1 dibujaba un nuevo escenario. Vicente Moreno apuntaló su once con perfiles más defensivos mientras el Real Madrid buscaba el empate. Hazard marcó el 2-2, anulado por fuera de juego: los blancos acechaban. Los pupilos de Ancelotti dispusieron de varias faltas para igualar el luminoso, aunque no tuvo acierto suficiente.

Ancelotti: "El equipo ha cambiado en una semana su actitud"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo después de la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium (2-1) que su equipo "ha cambiado en una semana su actitud" y que debe "reflexionar".

"Hemos jugado mal, no hay muchas cosas que decir al respecto. Empezamos el choque con una idea, pero no pudimos mantener la calma y tras el gol hubo mucha confusión", comentó.

Ancelotti no escondió que el Espanyol fue justo vencedor. "Hemos merecido la derrota y nuestra reacción ha llegado tarde. Estamos preocupados porque no es habitual perder dos partidos" seguidos, afirmó, en referencia también al duelo contra el Sheriff en la Liga de Campeones.

El técnico del Real Madrid señaló que su equipo estuvo "desordenado" en el RCDE Stadium. "Hemos estado poco agresivos y hemos perdido duelos individuales", apostilló.