Manolo Lama: "El Madrid ha demostrado ser mejor que el Atalanta y hay que señalar a un hombre: Vinicius"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analiza en 'Tiempo de Análisis' la victoria blanca sobre el Atalanta (3-1) que le coloca en los cuartos de final de la Champions League, con un global de 4-1 sobre el equipo italiano.

"Se cumplió el pronóstico, el Real Madrid ya está en los cuartos de final de la UEFA Champions Legaue, entrará en el bombo el próximo viernes ara ver con quién se empareja en los cuartos. Bien Zidane, su planteamiento, defensa de cinco, o tres centrales y dos carrileros, le ha dado el esfuerzo que necesitaba para sobre todo asegurar y apuntalar s portería. A partir de este momento, robar y salir, y para ello señalar a un hombre: Vinicius desbordante, encarador, mucho más rápido que cualquiera de sus marcadores que ha provocado todo el peligro del equipo madridista en ataque. Cuando se marchó Ramos hubo un bajón, pero emergió Courtois para dar esa seguridad bajo palos. Por ello, hoy el Madrid ha demostrado que era mejor que el Atalanta y a partir de ahora, si el Madrid vuelve a ser el Madrid post pandemia, es decir, sólido atrás y tratar de salir en velocidad, podrá seguir escalando, habrá que ver cuál es su rival. Hoy es un día para celebrar la clasificación".

El Real Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Atalanta (3-1 y 4-1 en el global) después de rubricar un partido muy completo, de menos a más, y que llena de moral al 13 veces campeón de Europa, que gana credenciales en su competición fetiche.

El equipo de Zidane no cayó en la trampa de su atrevido rival pese a que la puesta en escena fue decepcionante. Los blancos salieron agazapados en una línea de tres centrales, pero resolvieron -primero- con un regalo de su rival y -después- con un arreón magnífico al comienzo del segundo tiempo. La noche fue más plácida de lo imaginado, incluso con el gol tardío de los bergamascos.

Gosens, a los dos minutos, fue el primero en avisar y meter el miedo en el cuerpo al Real Madrid. El dominio del balón fue de los italianos hasta que se alcanzó la media hora de partido, cuando Modric y Kroos tomaron los mandos. El croata, más retrasado por la baja de Casemiro, fue creciendo con el paso de los minutos y dio más orden a los de Zidane, más aliviado con la verticalidad de Vinicius y su conexión con Benzema.

Fue la primera del Madrid, que comenzaba a tomar la medida a su oponente, menos fulgurante que al arranque. Mendy y Lucas Vázquez se sumaron para dar profundidad y, a diez minutos del descanso, llegó un premio inesperado y más de media eliminatoria. Un regalo del portero Sportiello que fue aprovechado por Modric.

El 'Balón de Oro' se la regaló a Benzema y éste no falló a puerta vacía. El gol fue un tesoro para los de Zidane, que salieron en la segunda parte sin perder la cabeza, conscientes de su ventaja -sumada al gol de la ida-, pero con la intención de cerrar la eliminatoria para evitar sobresaltos de última hora.

Vinicius la tuvo a los 52 minutos tras una carrera de 40 metros. El brasileño lo hizo todo bien menos culminar. Se quedó delante del meta italiano pero su remate se fue desviado. Poco después, rondando la hora de partido, 'Vini' volvió a coger la moto, superó dos líneas rivales y terminó siendo derribado por Tóloi sobre el área de castigo.

El de Río de Janeiro fue el más destacado aunque sigue suspendiendo en la asignatura del gol. Su acción terminó en pena máxima y Sergio Ramos, que no marcaba desde el 3 de noviembre, selló el 2-0 y echó el candado a la eliminatoria. El pase estaba más que asegurado y Zidane decidió mover el banquillo. El primer cambio fue, precisamente, el capitán Ramos.

El Real Madrid no bajó el pistón y -con poco- siguió generando ocasiones para ampliar su renta en el marcador. Benzema fue quien tuvo la más clara con un doble remate. El primero lo paró a bocajarro el cancerbero de la 'Dea' y el segundo acabó en la madera. Entre medias, los de Gian Piero Gasperini se volcaron en el campo contrario fruto de la desesperación.

COURTOIS, CLAVE CON DOS PARADAS

Courtois

Zapata pudo haber recortado distancias, pero Courtois también estuvo a la altura con dos paradas de mucho mérito. El gran valor del Real Madrid este martes fue éste: primero portería a cero y después buscar el área contraria sin volverse loco. El plan le salió a la perfección a Zidane, que vuelve a meter a los suyos entre los ocho mejores del 'Viejo Continente', una deuda de las dos últimas temporadas.

Y eso que hubo picante en la recta final con una falta de Zapata a falta de siete minutos. Hubiese sido un milagro del Atalanta, sobre todo porque no tuvieron ni un minuto para ilusionarse. Una nueva internada de Lucas Vázquez la llevó Marco Asensio a buen puerto. El balear, recién entrado el verde, fue quien puso a la guinda a un pase a cuartos que abre las puertas de la esperanza en la Casa Blanca en este año tan irregular.

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ponderó el nivel que siguen mostrando los veteranos del equipo como él mismo, Luka Modric, Karim Benzema o Toni Kroos asegurando que la gente “tiene que valorar el rendimiento más que la edad de cada uno”.

“Siempre lo he dicho, cuando llevas tantos años cuidándote, lo que siembras lo acabas recogiendo. No se puede juzgar a nadie por el DNI. Estamos felices donde estamos e intentamos dar el máximo nivel. La gente tiene que valorar el rendimiento más que la edad de cada uno”, dijo en Movistar + tras el encuentro.

Un Sergio Ramos que analizó el 3-1 con el que se impusieron al Atalanta para estar en cuartos de final de la Liga de Campeones: “Conseguimos el objetivo que era pasar con un buen resultado. Teníamos el resultado bueno de la ida, pero no lo hemos tenido presente. Hemos salido con ambición de ganar el partido y dominar el balón y el control del juego. Hemos tenido para generar algún que otro gol. Contentos con el resultado y con el pase. Queda mucha temporada y este es el camino”, declaró.

El central analizó también el sistema de tres centrales por la que volvió a optar Zinedine Zidane: “Dependes un poco del otro equipo y nos sabíamos cómo iban a presionar ellos. Había esa duda, pero como dices lo hemos resuelto rápidamente y hemos dominado con tres centrales atrás, que es lo que queríamos. Hemos preferido jugar con este sistema y ha salido muy bien. Ellos casi no han tenido ocasiones claras”, comentó.

Un Sergio Ramos que anotó, de penalti, el segundo tanto que dio tranquilidad a los suyos y que quiso dedicar a su mujer, Pilar Rubio, que cumple años este miércoles, y a su fisio y preparador físico que están con él día a día, especialmente tras la operación de rodilla a la que se sometió en febrero.

“El ‘Panenka’ siempre es algo que está presente, pero quizá no era la opción más idónea para el partido de hoy. Era importante meter el segundo gol, no se puede subestimar al rival. Contento por volver a jugar en ‘Champions’ y contribuir con un buen rendimiento”, aseguró.

El capitán del Real Madrid lamentó ante los micrófonos la ocasión fallada por Vinicius Junior tras marcharse de varios defensas: “Se acaba lamentando porque es triste que después de haber hecho casi lo más difícil no termine con gol. Se lo merecía. Me tiro más por un dolor interno que por otra cosa. Ha hecho un gran partido. No es el que meta el gol, es un trabajo colectivo y es muy positivo que todos tengan ese ritmo para lo que se viene”.

Por último, Sergio Ramos insistió en que no tiene noticias de su renovación más allá de esta temporada: “Cuando haya alguna novedad seré el primero en contarla”, concluyó.