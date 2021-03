- ESCUCHA EN DIRECTO EL REAL MADRID - ATALANTA EN TIEMPO DE JUEGO

POLI RINCÓN: "Cada vez que presionamos arriba les hacemos daño"

6' - Pedía falta Vinicius en la frontal del área tras salir de un regate pero no se la concede el colegiado.

PACO GONZÁLEZ: "No me importa qué sistema tiene el Madrid, solo qué equipo ha salido a marcar, y ese parece el Atalanta"

- Los DecaDatos de Pedro Martín:

4' - Falta de De Roon sobre Valverde. Segunda falta del partido del equipo italiano.

3' - ¡LA QUE HA TENIDO EL ATALANTA! Centro de Muriel desde la izquierda al área pequeña, donde apareció Malinovskyi, completamente solo, pero su remate sale blandito a las manos de Courtois.

2' - Dura falta de Maehle sobre Nacho que señala el colegiado.

1' - ¡COMIENZA EL PARTIDO! El Real Madrid quiere hacer bueno el 0-1 de la ida para estar en el próximo bombo de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Todo preparado en el Estadio Alfredo Di Stéfano para que comience el partido. Noche despejada en Madrid.

El que no estará esta noche es Eden Hazard. El belga está en boca de todos después de haber sufrido otra nueva lesión y que, según ha contado Miguel Ángel Díaz, le podría obligar a pasar por el quirófano para tratarse de su lesión de tobillo, la que le estaría provocando todos sus problemas musculares.

Eden Hazard, jugador del Real Madrid, cabizbajo. EFE

El Real Madrid tratará este martes de certificar en el Estadio Alfredo Di Stéfano su billete para los cuartos de final de la Liga de Campeones, una ronda que no pisa desde el año 2018 y que tiene cerca tras el valioso 0-1 que se trajo de Bérgamo, aunque no puede fiarse de un Atalanta que no dudará en ir a por la remontada sin nada que perder.

- Once del Real Madrid: Zinedine Zidane mantiene el sistema con tres centrales, juntando a Sergio Ramos con Nacho Fernández y Raphael Varane para protegerse del potencial ofensivo del Atalanta, y buscando la velocidad en el contagolpe con el brasileño Vinicius Junior en la vuelta de los octavos de final con ventaja de un tanto.

- Once del Atalanta: En el Atalanta, su técnico Gian Piero Gasperini, sorprende con la delantera al dejar en el banquillo a Josip Ilicic y el colombiano Duván Zapata, para dar entrada a Ruslan Malinovskyi y Luis Muriel.