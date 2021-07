Manolo Lama: "Hay que estar muy orgullosos de esta Selección, ¿alguien daba un duro por este equipo?"

La selección española se despidió de la Eurocopa con honores en la tanda de penaltis, con los fallos de Dani Olmo y Álvaro Morata, para quedar a puertas de una final merecida tras una lección de buen fútbol ante la que se mantuvo en pie una Italia que rebajó belleza pero no eficacia, para acabar salvada por Donnarumma.

Manolo Lama ha narrado para Tiempo de Juego ese partido de semifinales desde Wembley y, tras el partido, ha querido dar su valoración del papel de España en la Eurocopa.

"Hay que estar muy orgullosos de estos chavales, hay que estar muy orgullosos de esta Selección española. Ahora estaréis fastidiados, estaréis dolidos porque nos han eliminado pero, sinceramente, pensad una cosa: ¿Alguien daba un duro por este grupo cuando empezó la Eurocopa? Si a usted le hubieran dicho que nos íbamos a meter en semifinales y nos iban a echar en el último penalti, ¿quién no lo hubiera firmado? España tiene dos cosas buenas. Una, nos llena de optimismo y de ilusión de cara al Mundial, y dos, tenemos una Selección joven dispuesta a todo. Nos ha conquistado. Nos ha ganado. Es verdad que hemos perdido, pero hemos sido mejores que ellos, hemos merecido ganar a Italia pero el fútbol es así, es caprichoso. El otro día los penaltis nos dieron la victoria a nosotros, hoy nos lo han quitado. Pero yo me siento orgulloso del equipo, del entrenador, de la afición y, sobre todo, de la esperanza de que Catar está a la vuelta de la esquina. España en el corazón".





Los penaltis castigan a la mejor España

La selección española de fútbol despertó de su sueño de jugar la final de la Eurocopa 2020 después de caer este martes ante Italia en la tanda de penaltis tras empatar a un gol en un duelo en Wembley donde siempre compitió y controló a un rival que sacó sus 'viejas' armas para ser el que pelee por el título.

Los once metros que habían permitido el pase a esta penúltima ronda a la 'Roja' fueron los que la enviaron a casa. Unai Simón detuvo el primero, pero los fallos de Dani Olmo, el mejor junto a Pedri, y de Álvaro Morata, el autor del gol, cerraron el billete de regreso al templo del fútbol inglés el próximo domingo.





Los penaltis decidieron un choque igualado y competido, donde la triple campeona de Europa dominó e hizo parecer pequeña a una tetracampeona mundial que sobrevivió fiel a su filosofía y que golpeó con una 'contra' para coger ventaja. España se rehizo sin perder un ápice de su filosofía para lograr el empate, pero su mayor ambición no tuvo más premio ante un rival que tampoco dejó demasiados resquicios y que pondrá a prueba su impecable racha (33 partidos sin perder) en la pelea por su segundo trofeo continental 53 años después.

Todo tras un choque en el que Luis Enrique apostó por quitar a Morata y jugar con un 'falso 9', papel que recayó en Dani Olmo. España perdió algo de 'punch' ofensivo porque Chiellini y Bonucci no salieron en exceso de la 'cueva' a perseguir al de Terrassa, pero este hizo daño entre líneas y la tricampeona de Europa pudo dominar a una Italia que prefirió más resguardarse y ser paciente para sorprender en alguna transición.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Luis Enrique: "La Eurocopa que ha hecho Pedri no se la he visto hacer a nadie con esa edad, ni a Iniesta"

Luis Enrique, seleccionador español, calificó a su equipo con un "sobresaliente bajo", tras caer en la tanda de penaltis de semifinales de la Eurocopa 2020, orgulloso del nivel de todos sus jugadores y destacando especialmente a Pedri.

"La nota es un sobresaliente bajo, sería alto si hubiéramos llegado a la final. Hace varias concentraciones hablábamos de como queríamos jugar, se lo han creído y lo han llevado a cabo de manera maravillosa. Hemos demostrado que somos un equipo y lo vamos a seguir siendo", manifestó en rueda de prensa.

Luis Enrique se deshizo en elogios hacia el nivel mostrado por Pedri en su primer gran torneo con la absoluta a sus 18 años. "Lo de Pedri en este Europeo no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en ninguna competición. Como ha rendido, como interpreta el juego, como ocupa los espacios, la calidad que tiene. No he visto nada igual nunca. Es algo fuera de toda lógica".

El técnico asturiano realizó una lectura positiva desde el mal sabor de la eliminación. "No es una noche triste, hay desazón pero hay que saber ganar y perder. En cuartos estábamos muy contentos ganando a los penaltis y ahora no hay que hundirse. Llevamos sembrando desde hace mucho tiempo para ser competitivos. Éramos una de las ocho favoritas y nos vamos a casa con la tranquilidad de haber cumplido con el cometido".

?? Morata se convierte en el máximo goleador español en las Eurocopas



6? El madrileño suma 6 goles en las fases finales del torneo



?? Marcó 3 en 2016 y ha anotado otros 3 en 2020https://t.co/XxmrFnFCMN — Tiempo de Juego (@tjcope) July 6, 2021