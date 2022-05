Las claves de la final de la Champions, según Maldini

Real Madrid y Liverpool se enfrentan este sábado en la final de la Champions. Julio Maldonado 'Maldini', el experto en fútbol internacional de COPE y Tiempo de Juego, ha valorado en Tiempo de Análisis cómo llegan los dos equipos a este partido y las posibilidades que tienen de levantar el trofeo en París.

"Ya tenemos la final de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid. Hay que empezar a pensar en el tipo de partido que podamos ver. Al Real Madrid le interesa un partido que no sea de ritmo alto. El Liverpool cuando aprieta arriba hace mucho daño porque es muy experto en esa presión tan alta. Es evidente que el Madrid necesita un partido más lento para eso tiene a Modric y a Kroos. El Liverpool va a plantear una batalla física y el Madrid necesita muchas piernas. Camavinga va a acabar siendo un jugador importante probablemente en la segunda parte si el Liverpool lleva el partido a su terreno. El daño que el Madrid puede hacer es Vinicius porque la espalda de Arnold es bastante vulnerable. El pronóstico es muy difícil. El Madrid ha ganado las últimas siete finales. El Liverpool es ligeramente superior ahora mismo. No en cuanto a futbolistas de talento, pero sí en intensidad. El Madrid ha ido superando unos escollos durísimos con algún milagro. El Liverpool ha tenido un camino bastante más cómodo. Muy incierto el pronóstico. Me cuesta mucho decantarme. La historia del Madrid cuenta en finales como esta".





Benzema y Vinicius celebran un golCordon Press





“Jugar una final ya es un éxito”

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que el hecho de “jugar una final ya es un éxito” por la “competencia” que tienen “alrededor” en referencia al crecimiento económico de equipos europeos con “el objetivo bastante claro de ganar la ‘Champions’”.



“Cada día y cada año la competencia en Europa aumenta. Hay muchos equipos que tienen el objetivo bastante claro de ganar la ‘Champions’. Jugar una final ya es un éxito con toda esta competencia que tenemos alrededor. Cinco finales en ocho años es un éxito muy grande, y ojalá se pueda ganar otra final”, dijo en la rueda de prensa del día de medios.









El balón de la final de la 'Champions' pide paz

El balón oficial de la final de la Liga de Campeones, que disputarán Real Madrid y Liverpool el 28 de mayo en el Parc des Princes de París pretende enviar un mensaje de paz al mundo y, además, ayudar con los beneficios de su subasta a ACNUR, agencia de la ONU para ayudar a los refugiados de los conflictos bélicos.