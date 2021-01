Maldini: "Sería lo más normal ver una final de la Supercopa entre Barça y Madrid"

La Supercopa de España echa a andar este miércoles con la primera semifinal entre el Fútbol Club Barcelona y la Real Sociedad. Ambos equipos buscarán en el Nuevo El Arcángel de Córdoba un billete para la final de una Supercopa de España marcada por la crisis del coronavirus. Un torneo que debía disputarse en Arabia Saudí y que, finalmente, se jugará en Andalucía.

Julio Maldonado ‘Maldini’ ha querido analizar en Tiempo de Análisis quién es el favorito para llevarse este primer trofeo de la temporada entre Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Athletic de Bilbao.

"Tenemos Supercopa de España, no en Arabia Saudí como el año pasado, pero sí que con semifinal y final y más cerquita, en Andalucía. El fútbol es tan cambiante y, a veces, tan indescifrable que de repente los equipos cambian de un día para otro. El Real Madrid hace dos o tres semanas estaba pletórico y, ahora, nos encontramos con un Real Madrid que ha tenido dos partidos fuera de casa consecutivos bastante malos, en los que no ha sido capaz de ganar al Elche ni a Osasuna, y el equipo tiene dudas, lógicamente. A pesar de que Modric está bien, Benzema lleva varios partidos a peor nivel, Kroos sí que está bien, pero el equipo, en ataque, no termina de funcionar, sobre todo ante rivales que se le cierran muy atrás. Seguramente, ha pasado de ser el gran favorito de esta Supercopa a, ahora, no serlo tanto. El Barcelona, si estaba mal hacer relativamente poco, de repente llega bastante mejor. Con victorias consecutivas fuera de casa, con un Pedri que está a un nivel altísimo, con Messi que jugó muy bien en Granada y dio una exhibición, con Griezmann que parece que por fin encaja y con ese escalonamiento entre De Jong, Busquets, Pedri, Griezmann y con Messi , lógicamente, el equipo está jugando muy bien y lo demostró en Granada. Y luego tenemos un Athletic de Bilbao prácticamente nuevo con Marcelino como técnico, es difícil saber al nivel al que va a estar pero sí que es bastante razonable pensar cómo va a jugar contra el Real Madrid el jueves. Es un equipo contragolpeador. El Madrid va a dominar, el Athletic se va a encerrar muy atrás, y cuando los equipos se le cierran le cuesta bastante al equipo de Zidane y, seguramente, salir bastante al contragolpe con la velocida de Iñaki Williams, entre otros. Eso es a lo que va a jugar Marcelino, probablemente. Y en el partido de mañana, la Real sigue jugando por momentos bastante bien, sigue con un equipo muy técnico, con mucha combinación pero se le está negando el triunfo. Salvo ese triunfo ante el Athletic en el derbi en uno de los últimos partidos del año 2020, la Real lleva muchos partidos sin ganar, ha bajado lógicamente el nivel. La lesión de Silva la ha acusado mucho, la lesión de Oyarzabal también y el equipo llega bastante peor que la temporada pasada. ¿Veremos una final Madrid-Barcelona? A priori parecería lo más normal tal y como están los equipos pero a un solo partido hay mucho nivel y ninguno de los cuatro ha demostrado ser un equipo fiable al 100%".

Koeman persigue su primer título y la Real un efecto balsámico

El Barça acude a la cita con el mal recuerdo de la pasada edición, donde la derrota frente al Atlético de Madrid (2-3) le costó la eliminación en semifinales y aceleró la destitución del técnico Ernesto Valverde, que ya llegó cuestionado al encuentro.

Sin embargo, esta vez encara la Supercopa con buenas sensaciones después de ganar tres partidos seguidos a domicilio en LaLiga, frente al Granada (0-4), el Athletic (2-3) y el Huesca (0-1). Con un juego vistoso y un Messi enchufado, el Barça ha sumado nueve puntos de nueve posibles en lo que va de 2021.

Para prolongar esta buena racha de resultados, lo más probable es que el entrenador del conjunto azulgrana, Ronald Koeman, vuelva a echar mano del 4-3-3. No obstante, la alineación sigue condicionada por las lesiones de larga duración de los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto y los delanteros Philippe Coutinho y Ansu Fanti.

La Real Sociedad, irreconocible en LaLiga con cuatro derrotas en los seis últimos partidos que han acabado con su solvencia, se agarra a la Supercopa para buscar nuevos bríos en una competición en la que parte como víctima ante el dulce momento de los barcelonistas.

La racha donostiarra todavía es peor si se añaden los encuentros de Europa League, lo que arroja un triunfo en doce partidos en total, por lo que la situación de los de Imanol Alguacil no es la idónea para buscar la llave que da acceso a la final del domingo.

Marcelino se estrena ante un Real Madrid que quiere más

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, aseguró que encaran la Supercopa "con la máxima ilusión" de conquistar un título que tienen "a dos partidos", el primero de ellos la semifinal del próximo jueves en Málaga frente al Real Madrid.

"Gracias al trabajo de todos los jugadores y cuerpo técnico que participaron la temporada anterior toca jugar esta Supercopa e intentaremos ganar", señaló Marcelinoen una entrevista difundida por los canales oficiales del club bilbaíno, cuando se cumple una semana de la llegada a Bilbao del técnico asturiano.

Admitió el técnico que el cartel de esta Supercopa lo completan tres rivales "muy difíciles" -Real Madrid, Barcelona y Real Sociedad-, pero dijo que van a poner en campo "toda la ilusión y capacidad para intentar ganar este partido y estar en la final" .

Marcelino, presentado como nuevo entrenador del Athletichttps://www.athletic-club.eu

Por su parte, el Real Madrid se presenta a esta Supercopa como campeón de Liga. Los de Zidane arrastran una mala racha que querrán frenar en la Supercopa, primero venciendo al Athletic el jueves y, después, accediendo a la final del domingo en Sevilla.