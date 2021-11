Lama: "El Madrid puede irse contento por los 75 primeros minutos, pero tiene que estudiar los últimos 15"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en 'Tiempo de Juego', ha analizado las dos últimas victorias del conjunto blanco que continúa ganando sin dejar buenas sensaciones en su juego. En Champions ante el Shakhtar (2-1) y en LaLiga ante el Rayo Vallecano (2-1), Karim Benzema ha sido el hombre gol para Carlo Ancelotti, pero no está siendo suficiente para que la afición madridista esté orgullosa de sus jugadores.

"El Real Madrid ha conseguido dos victorias en los últimos cinco días y las dos victorias han dejado un mal sabor de boca. La del Shakhtar no hace falta que la comentemos por qué por el mal juego del equipo, que incluso fue pitado por el público, pero la de hoy, la de hoy es inexplicable. El Real Madrid gana al Rayo 2-1 y que haya hecho 75 minutos excelsos, es incomprensible que el Real Madrid termine en su área, pidiendo la hora, que el Madrid saque un balón bajo palos Kroos y que Courtois tenga que hacer una parada antológica. Parece increíble con la cantidad de ocasiones ha tenido el Madrid, respuesta: en el fútbol de hoy en día no se puede perdonar, el Madrid ganando 2-0 ha tenido cinco claras, pero no para sentenciar el partido, para golear escandalosamente al Rayo y no se puede fallar tanto porque ante un equipo como el Rayo a lo mejor no le da para remontarte, pero cuando el Real Madrid empieza a encontrar pesos pesados el Madrid puede pagar su indolencia, su falta de puntería o su falta de acierto en la portería contraria. Hoy ha ganado el Real Madrid, hay que irse contento por los 75 primeros minutos, pero hay que repasar y estudiar lo que le ha pasado al equipo en los últimos 15".

Ancelotti, sobre los pitos: "Entiendo a la afición, nos exige mucho" El técnico italiano aseguró en la rueda de prensa posterior al partido ante el Shakhtar que "es bueno que la afición nos despierte con algunos pitos". 03 nov 2021 - 22:10

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se mostró comprensivo con los silbidos de la afición madridista pese al triunfo de sus jugadores ante el Shakhtar (2-1) y aseguró que entiende esa exigencia y que les "motiva" para mejorar en el Santiago Bernabéu. "Lo entiendo, es una afición que exige mucho y nos motiva. Hemos empezado bien los dos tiempos, pero nos ha faltado posesión, no hemos estado agresivos y la afición nos despierta con unos pitos. No pasa nada, nos ayudan", señaló en rueda de prensa.

Pese a que el encuentro lo salvaron Vinicius Junior, el doblete de Karim Benzema y las paradas de Thibaut Courtois, el técnico madridista salió en defensa de jugadores que no tuvieron su mejor día. "Es verdad que en este periodo han destacado más Vinicius, Karim y Thibaut, pero somos un equipo y lo intentan todos. El trabajo que han hecho Militao y Alaba es bueno, la media sabe todo el mundo la calidad que tiene. El Real Madrid no es solo tres jugadores que lo han hecho mejor que otros", dijo.





Dos victorias con mal sabor de boca

El Real Madrid firmó este sábado un nuevo triunfo agónico, con incertidumbre hasta el último suspiro cuando Toni Kroos evitó sobre la línea de gol el empate de un Rayo que nunca le perdió la cara al partido, que sirve al cuadro blanco para enmendar su mala dinámica liguera, en un Santiago Bernabéu que no disfruta con un equipo que acabó pidiendo la hora.

La respuesta que exigía la afición de un Bernabéu frío, por momentos desangelado por la falta de ánimo desde unas gradas en obras, la encontraron a medias en una plantilla que respondió de inicio al toque de atención pero volvió a cerrar un partido con una buena dosis de sufrimiento.

Los silbidos a un triunfo muestran el descontento por la manera de gestionar un partido, no solo por la falta de brillantez. El Real Madrid nunca fue de dar un paso atrás tras marcar. Lo del Shakhtar no se repitió ante el Rayo. Siempre quiso más pero sintió impotencia por la falta de definición.

Entre semana el Real Madrid sufrió para derrotar al equipo ucraniano. Solo el ímpetu de Vinicius, incansable en el intento, salvó al Real Madrid de un nuevo tropiezo en el Santiago Bernabéu y le regaló un triunfo en un partido gris con dos asistencias de gol a Karim Benzema, autor del tanto mil madridista en Copa de Europa, en una tarde de desajustes defensivos del conjunto blanco que permitieron tener esperanzas al Shakhtar hasta el final.

Los síntomas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu no mejoran. Añora el ambiente del pasado en un estadio en reconstrucción, que apenas supera por poco lo que sería media entrada por partido. De las antiguas noches mágicas se ha pasado a la frialdad y la exigencia. Al madridista no le gusta ver a su equipo recular, por mucha ventaja que refleje en el marcador o por estrategia, para buscar dañar al Shakhtar al contragolpe.

