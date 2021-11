EL RESUMEN DE LOS COMENTARISTAS EN TIEMPO DE JUEGO

MORIENTES: "Ha sido uno de los peores partidos. El Real Madrid comenzó muy bien pero tras el gol se ha venido abajo. Lo importante ha sido la victoria".

POLI RINCÓN: "Me quedo con lo más importante: el resultado. Ha sido un partido que nunca se ha jugado como ha querido el Real Madrid. Me sorprende que durante 90 minutos han estado en el campo Casemiro, Modric y Kroos. Pero bueno, lo importante son los tres puntos".

90+3' - ¡FINAL DEL PARTIDO! Benzema da al Real Madrid la victoria y le convierte en nuevo líder del grupo. Además, el francés hizo el gol número 1.000 del club blanco en la Copa de Europa.

90+2' - Amarilla a Dentinho por protestar al colegiado.

90+1' - ¡DESPEJA COURTOIS! Disparo del Shakhtar desde la frontal que despeja el belga.

90' - Se añaden tres minutos

89' - Chut de Toni Kroos que atrapa Turbin sin problemas.

87' - Falta de Dentinho sobre Militao. Se disculpa el futbolista del Shakhtar.

83' - Dura entrada de Marlon sobre Vinicius. Le pide la tarjeta el brasileño pero no se la muestra el colegiado.

81' - ¡ISMAILY, ARRIBA! Jugada del Shakhtar por la derecha pero el centro de Marlon al segundo palo lo cabecea Ismaily arriba.

78' - Cambio en el Real Madrid. Se retira Benzema y entra Luka Jovic. Según informa Manolo Lama, el francés se ha dolido de la ingle.

77' - ¡OJO! Pide el cambio Karim Benzema.

75' - ¡UY STEPANENKO! Disparo durísimo del futbolista del Shakhtar que se marcha ligeramente alto.

73' - Jugada de Vinicius que termina rematando dentro del área.

PACO GONZÁLEZ: "Es el único que tiene actitud y que intenta algo"

71' - Cambio en el Shakhtar. Se retira Mudryck, el mejor del partido, y entra Solomon.

70' - ¡UY! Se pasea el centro de Dodó por todo el área del Real Madrid sin encontrar rematador.

69' - Falta de Casemiro en el centro del campo por detrás. Se la ha jugado el brasileño, que ya tiene tarjeta.

66' - Primer cambio en el Real Madrid. Se marcha Carvajal y entra Nacho.

65' - Falta de Militao en el centro del campo sobre Fernando.

62' - Tarjeta amarilla para Casemiro.

60' - ¡GOL DEL REAL MADRID!¡GOL DE BENZEMA! El francés termina una maravillosa jugada del conjunto blanco para, desde dentro del área, marcar su segundo gol y desatascar al Madrid.

PACO GONZÁLEZ: "El gol es tan bonito que no se lo merecía el Real Madrid con el partido que están haciendo"

58' - Atrapa Courtois un nuevo disparo de Teté.

57' - Vuelven a aparecer los pitos en el Bernabéu.

53' - ¡TAPONA MENDY EL DISPARO DE TETÉ! Jugada de Mudryk en solitario, no le entró ningún defensa del Madrid y se metió hasta la cocina para habilitar a su compañero.

PACO GONZÁLEZ: "Estoy viendo tan mal al Madrid que debería firmar el empate"

52' - ¡QUÉ JUGADA DE VINICIUS! Se fue de dos por la banda izquierda, apuró línea de fondo pero su pase atrás no lo pudo conectar Mendy dentro del área pequeña.

50' - ¡NO LLEGÓ CASEMIRO! Jugada al espacio por la banda derecha de Lucas Vázquez, llegó al área pero su pase de la muerte lo despejó Marlon en el último momento.

48' - Calientan Asensio, Marcelo y Luka Jovic.

47' - Primera jugada de ataque del Real Madrid en esta segunda mitad. Lo intentaba por su banda Lucas Vázquez pero cortó la defensa del Shakhtar.

45' - ¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE! Se mantienen los 22 jugadores que empezaron el partido en el Bernabéu.

El dato de Pedro Martín:

45' - ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE! El Real Madrid se marcha a los vestuarios con empate en el marcador ante el colista de grupo. El Bernabéu despide a sus futbolistas con pitos.

PACO GONZÁLEZ: "Hoy el Real Madrid está peor que el día del Sheriff"

MANOLO LAMA: "El mejor del Real Madrid ha sido Courtois"

44' - ¡PARADÓN DE THIBAUT COURTOIS! ¡SE SALVA EL MADRID! Contragolpe del Shakhtar, se plantó en el área Fernando y su disparo cruzado lo desvía Courtois con una gran estirada.

41' - Falta peligrosa a favor del Real Madrid. Chutó Benzema y estrelló el balón en la barrera.

39' -¡GOL DEL SHAKHTAR! ¡EMPATA FERNANDO! Sacaron rápido el balón parado aprovechando la relajación de la defensa, se la cedió Patrick con el pecho a Fernando dentro del área y el jugador del Shakhtar no falla ante Courtois.

38' -Primera tarjeta amarilla del partido. La ve Mendy tras un agarrón a Teté.

37' - Contragolpe del Real Madrid que termina frenándose tras un centro muy pasado de Lucas Vázquez.

MANOLO LAMA: "Están desconectados del partido. Se han salido ellos solos tras el gol".

35' - Falta Toni Kroos en el centro del campo sobre Teté. Le perdona la cartulina amarilla el colegiado.

33' - ¡UY EL SHAKHTAR! Pase filtrado para Maycon dentro del área que, con la izquierda, manda la pelota desviada rozando el poste. Comienzan los primeros pitos en el Santiago Bernabéu.

31' - Tocan la pelota ahora con tranquilidad los jugadores del Shakhtar.

PACO GONZÁLEZ: "No me está gustando el partido del Madrid"

POLI RINCÓN: "Es que no llegamos"

28' - Despeja Militao evitando el saque de esquina a favor del Shakhtar. Ha bajado el ritmo del partido en estos minutos.

24' - Disparo manso desde la frontal de Mudryk. Se abre de brazos Ancelotti ante la pasividad defensiva de sus futbolistas.

22' - Centro de Lucas Vázquez al corazón del área que despeja la defensa del Shakhtar.

19' - Pedía falta Mudryk de Militao pero no señala nada el colegiado.

PEDRO MARTÍN: "El nivel de los árbitros franceses es muy bajo"

Con este gol de Benzema, el Real Madrid se convierte en el primer equipo en llegar a los 1.000 goles en Liga de Campeones.

13' - ¡GOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE BENZEMA! Fallo terrible en la salida de balón del Shakhtar, se durmió Marlon, le arrebató la pelota Vinicius dentro del área y se la puso en bandeja al francés, que solo tuvo que empujarla.

MANOLO LAMA: "La diferencia está ahí: tú concedes, el Madrid no perdona"

POLI RINCÓN: "Ahora el Madrid tiene una cosa buena, ahora puede salir mucho más a la contra contra un equipo volcado"

11' - Carrera de Vinicius que corta en última instancia Matviyenko

9' - ¡PATRICK, AL PALO! Jugada embarullada en la frontal del área, recogió la pelota el jugador del Shakhtar y su disparo se estrella en la madera.

FERNANDO EVANGELIO: "Patrick me parece el mejor jugador del equipo"

7' - ¡UY MENDY! Entraba Dodó por la banda derecha, se metió en el área y Mendy, con el brazo, le retiene hasta que termina cayendo. Podía ser penalti pero no ha señalado nada el colegiado.

PEDRO MARTÍN: "Ha podido ser penalti, sí"

6' - Primera arrancada de Vinicius por la banda izquierda que despeja Dodó a córner.

MORIENTES: "La mejor noticia es que los dos balones que han llegado a las dos bandas han tenido campo por delante"

PACO GONZÁLEZ: "Están con chispa"

3' - ¡QUÉ PARADÓN DE TRUBIN A MODRIC! Jugada trenzada del Real Madrid que finaliza el croata desde dentro del área pero el portero del Shakhtar evita el primer gol del partido.

- Los DecaDatos de Pedro Martín:

2' - Disparo de Luka Modric que repele la defensa del Shakhtar.

1' - ¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL BERNABÉU! El Real Madrid busca encarrilar su clasificación ante el colista del grupo.

Ya está todo preparado en el Santiago Bernabéu para el partido frente al Shakhtar. Esta es la cabina de Tiempo de Juego. Además, Poli Rincón regresa a comentar un partido del Real Madrid tras su intervención de rodilla.

ONCE DEL REAL MADRID: Ancelotti, ante la baja de Rodrygo en la banda derecha, opta por dar entrada a Lucas Vázquez como extremo y a Carvajal en el lateral. El resto de jugadores son los habituales en el once tipo del italiano esta temporada con Courtois en portería, Militao y Alaba como centrales, Casemiro, Kroos y Modric en la medular y Vinicius y Benzema en la zona ofensiva.

ONCE DEL SHAKHTAR: El conjunto ucraniano realiza tres cambios con respecto al partido de Kiev y entran en lugar de Krivstov en el centro de la zaga Matviienko, Stepanenko en el centro del campo por Pedrinho y en la banda izquierda en detrimento del israelí Solomon jugará Mudryk.

