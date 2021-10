Juanma Castaño: "La destitución de Koeman es la crónica de una muerte anunciada"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de ladestitución de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona tras caer 1-0 ante el Rayo Vallecano con un gol de Falcao. Los azulgranas son novenos en Liga después de dos derrotas consecutivas, ante el Real Madrid y el Rayo Vallecano.

"La destitución de Koeman es la crónica de una muerte anunciada. Lo que no tenía sentido era que Koeman siguiera porque desde hace meses no tenía la confianza de Laporta y él ha hecho poco por seguir; él ha evolucionado muy poco y los resultados son muy malos; es inadmisible que el Barça sea noveno después de once jornadas y que lo sea merecidamente, son cinco derrotas en el arranque de temporada, tres de ellas en Liga. Hay que ver ahora si el que llega mejora lo que ha hecho Koeman... va a ser Xavi y Laporta tiene que agarrarse a la baza de Xavi porque es lo que quiere el barcelonismo, un entrenador de la casa, que se comprometa en el momento más difícil del club de los últimos años. Creo que es una decisión correcta, que llega tarde y no exime de responsabilidad al área deportiva, a Laporta y todo lo que hubo antes, que es el culpable de todo lo que está pasando".





Koeman, destituido

El FC Barcelona anunció en la madrugada de este jueves la destitución del técnico del primer equipo, Ronald Koeman, después de que los azulgranas perdieran, en Vallecas (1-0), su segundo partido consecutivo en LaLiga Santander.



"El presidente del club, Joan Laporta, se lo ha comunicado después de la derrota ante el Rayo Vallecano. Ronald Koeman se ha despedido de la plantilla esta noche", informó la entidad azulgrana en un comunicado en el que agradece al preparador neerlandés "los servicios prestados" y le desea "mucha suerte" en su vida y su carrera profesional.

Ronald Koeman, durante el ClásicoEFE



La derrota ante el Rayo sitúa al conjunto azulgrana noveno en la clasificación, con 15 puntos de 30 posibles, lo que les sitúa a la misma distancia -8 puntos- del líder de la competición, el Real Madrid, que del descenso. Al mal juego del equipo y los malos resultados en Liga -todavía no sabe lo que es ganar como visitante esta temporada- hay que sumar el mal arranque en la Liga de Campeones. Y es que en la máxima competición continental ha sufrido dos goleadas ante el Bayern de Múnich (0-3) y el Benfica (3-0) y solo ha podido ganar por la mínima al Dinamo de Kiev en el Camp Nou (1-0).

Ahora, el favorito para ocupar el banquillo que Koeman deja vacante es Xavi Hernández, actual entrenador del Al Sadd catarí. Sin embargo, la contratación del que fuera capitán del Barça aún no está cerrada, por lo que el entrenador del filial, Sergi Barjuan, podría dirigir al equipo de forma interina en la visita del Deportivo Alavés en la competición doméstica, este sábado, y en un nuevo duelo de Champions en Kiev el próximo martes.

La derrota en Vallecas, el final de Koeman

El Rayo Vallecano ganó, con un gol del delantero colombiano Radamel Falcao a los 29 minutos, a un Barcelona que pudo empatar de penalti en la segunda parte.



El único tanto del partido llegó tras un fallo en la salida de balón del Barcelona que propició una recuperación del mediapunta argentino Oscar Trejo. Éste cedió el esférico al desmarque de Falcao, que se fue en velocidad de Gerard Piqué, le recortó en la carrera y cruzó ante Ter Stegen un disparo que tocó en el poste antes de alojarse en el fondo de las mallas.

Joan Laporta y Ronald Koeman, durante un entrenamiento



Anteriormente la mejor ocasión de la primera parte también fue del Rayo con el mismo protagonista, Falcao, que recibió un balón en la frontal del área y lanzó un zurdazo que tocó en Piqué y se marchó a córner cerca del poste derecho.



En la segunda parte el Barcelona pudo empatar tras el penalti cometido por Oscar Valentín sobre Memphis Depay a los 71 minutos. El neerlandés lanzó la pena máxima y el portero internacional macedonio Stole Dimitrievski adivinó la trayectoria hacía su poste derecho y atrapó el balón en dos tiempos.



Con este resultado el Rayo Vallecano suma 19 puntos y sigue en la parte alta de la clasificación, mientras que el Barcelona, que encadena dos derrotas seguidas, se queda con 15.

Sus últimas palabras como entrenador del Barcelona

Ronald Koeman, entrenador neerlandés del Barcelona, lamentó la derrota frente al Rayo Vallecano (1-0), declaró que el resultado "no es justo y que es increíble" que perdieran, y aseguró que su equipo estuvo a "un buen nivel pero no lo suficiente" para ganar.



El Rayo Vallecano venció al Barcelona con un tanto del colombiano Radamel Falcao a los 29 minutos y con la actuación destacada del portero macedonio Stole Dimitrievski, que paró un penalti a Memphis Depay.



"No me puedo quejar del equipo. Nos costó entrar al partido, el Rayo nos presionó mucho y no pudimos aguantar, pero aún así creo que fuimos superiores. Viendo las oportunidades que tuvimos y las suyas, creo que el resultado no es justo, pero está ahí y no podemos cambiarlo", dijo Koeman, en conferencia de prensa.

Ronald KoemanEFE





"El partido que perdimos no es por actitud y no es por juego. Es cuestión de no marcar, no puedo decir nada más", confesó el técnico del Barcelona, que dijo desconocer si todos los equipos que van por encima de ellos en la clasificación tienen mejor plantilla.



"No sé, no conozco bien a sus jugadores, aunque puede ser que ellos tengan plantillas más equilibradas. Hemos demostrado en varios partidos que podemos competir con ellos. Puede ser que tengamos mala suerte o lesiones. Son excusas porque el equipo ha demostrado, igual que contra el Real Madrid, que está a buen nivel, pero no es suficiente. Lo que cuenta siempre es el resultado. Cada uno debe analizar su partido pero es increíble que perdiéramos", confesó.



Ronald Koeman admitió que su equipo, respecto a la pasada temporada, ha "perdido jugadores de mucha efectividad, que es lo que cuenta también".



"En los últimos años los contrarios o los equipos de arriba se han reforzado todas las temporadas y nosotros no hemos podido. Eso cuenta pero no hoy porque creo que hemos hecho buen partido aunque no podemos decirlo cuando no marcas", señaló.



Con 15 puntos, y tras encadenar dos derrotas seguidas, el Barcelona se queda fuera de los puestos europeos.



"Hay muchos partidos por delante para pensar en la Liga. Estoy preocupado por nuestra efectividad pero no por nuestro juego. Hemos creado y jugado a buen nivel, aunque en España es no cuenta porque el resultado es 1-0", finalizó.