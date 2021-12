Joseba Larrañaga: "Cuidado con el Atleti, que es un equipo que saca lo mejor cuando peor están las cosas"

Esta segunda semana de diciembre está marcada en el calendario de los aficionados al Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Villarreal. De cinco equipos, cuatro de ellos se juegan la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Para el presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, "afrontamos la última semana en la fase de grupos de la Champions, una semana muy complicada para los equipos españoles. Salvo el Real Madrid, que es un verso libre y que, 'a la chita callando', está consiguiendo resultados espectaculares que le están destacando en LaLiga". Cabe recordar que al equipo que entrena Carlo Ancelotti le vale el empate frente al Inter para avanzar como primero de grupo.

"...Especialmente complicada para Atleti y Barça..."

Pero para Barça, Atlético, Sevilla y Villarreal, "es una situación complicada, especialmente para Atlético de Madrid y FC Barcelona".

Diego Simeone, de pie en la banda del Wanda Metropolitano durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Milan, de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.





Joseba ve dos consecuencias importantes con la eliminación: las deportivas y las económicas, pero en este sentido puntualiza: "No es que económicamente el hecho de quedar eliminados provoque una catástrofe pero, evidentemente, el dejar de ingresar cantidades que ahora mismo están en los presupuestos, supone una piedra más en el zapato. Y es que la economía de los clubes están tan al límite, por lo que ha pasado en los últimos tiempos, que cualquier contratiempo puede suponer un problema importante".

"Es un problema grave, no cabe duda. Pero más allá de eso está el problema deportivo", recalca, basándose en las expectativas de equipos llamados a ser primeras potencias en Europa: "Quedar fuera a las primeras de cambio no estaban en ninguno de los planes. El primero en tener que afrontar esa situación es el Atlético de Madrid, que además no depende de sí mismo".

Y advierte: ojo con el Atlético de Madrid y las situaciones peligrosas. "Está mal el Atleti con la, seguramente, mejor plantilla de su historia, y con los focos de la crítica apuntando al Cholo Simeone. Cuidado de todas formas, que el Atleti es un equipo que saca lo mejor de sí mismo cuando peor están las cosas", cuestiona Joseba sobre un Atlético de Madrid que visita, en menos de siete días, el estadio del Oporto y el Santiago Bernábeu.

"No perdamos de vista al Atlético de Madrid, no sea que los del Cholo digan que son los campeones y vienen a demostrar por qué", concluye.