¿Se clasifican los cinco españoles de la Champions? Estos pronostican los comentaristas del 'Tertulión'

Entramos en una semana decisiva para los cinco equipos españoles que se la juegan en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Por ello, el Tertulión de Tiempo de Juego que dirige Juanma Castaño, ofreció este domingo a los comentaristas un pronóstico sobre lo que les esperan al Villarreal, Sevilla, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona.

¿Pasa a octavos el Villarreal?

El Villarreal depende de sí mismo. Segundo clasificado, visita el campo del Atalanta, tercer clasificado con un punto menos que el 'submarino amarillo'. Le sirve el empate para estar en octavos.

Paco González: NO, me ha asustado esta jornada el Atalanta

Manolo Lama: NO

Tomás Guasch: SÍ

Miguel Rico: SÍ

Emilio Pérez de Rozas: SÍ

Santi Cañizares: SÍ

David Albelda: SÍ

Siro López: NO

Antonio Ruiz: SÍ

Roberto Palomar: NO

Una ligera mayoría cree que el Villarreal estará en octavos de final: 60% vs 40%

Imagen del Villarreal-UnitedEFE





¿Pasa el Sevilla a octavos?

El Sevilla está obligado a ganar al Salzburgo, a domicilio. El equipo de Julen Lopetegui es tercero, un punto por debajo de los austriacos. Entre el Lille, actual líder, y el Wolfsburgo, último clasificado, sólo hay tres puntos de distancia.

Paco González:SÍ

Manolo Lama: SÍ

Tomás Guasch: SÍ

Miguel Rico: SÍ

Emilio Pérez de Rozas:NO

Santi Cañizares: SÍ, se agarra

David Albelda: SÍ

Siro López: NO

Antonio Ruiz: SÍ

Roberto Palomar: NO

Se desprende, por lo tanto, un pronóstico más halagüeño con el Sevilla que con el Villarreal: 70% vs 30%

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Estadio del Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán





¿Se clasifica el Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid no lo tiene fácil porque no depende de su victoria. Necesita, en primer lugar, ganar en el campo del Oporto y, después, esperar que el Milán no gane al Liverpool. En caso de victoria milanista, habría que ir al gol-average y el equipo italiano, tras la quinta jornada, lo tiene ganado.

Paco González: NO

Manolo Lama: NO y no va a Europa League

Tomás Guasch: SÍ

Miguel Rico: NO

Emilio Pérez de Rozas: SÍ

Santi Cañizares: NO

David Albelda: NO

Siro López: NO

Antonio Ruiz: SÍ, es de lo más claro que tengo en los últimos tiempos

Roberto Palomar: NO

El pronóstico de los analistas del 'Tertulión' en Tiempo de Juego no es halagüeño con los del Cholo Simeone: 30% vs 70%

Jan Oblak se dirige a sus compañeros del Atlético de Madrid durante el partido frente al Milan en el Wanda Metropolitano. CORDONPRESS





¿Va a ser el Real Madrid primero de grupo?

El Real Madrid, el único español clasificado, ahora tiene que certificar su pase como primero de grupo. Recibe al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. El empate le sirve para liderar el grupo D.

Paco González: SÍ, sufriendo

Manolo Lama: SÍ

Tomás Guasch: NO

Miguel Rico: SÍ

Emilio Pérez de Rozas: NO

Santi Cañizares: SÍ

David Albelda: NO

Siro López: SÍ, sufriendo

Antonio Ruiz: NO, porque va a rotar y la va a pifiar

Roberto Palomar: SÍ

Parece que el equipo de Carlo Ancelotti no las tiene todas consigo pese a su condición como local y a su golpe en LaLiga este fin de semana para pasar como primeros de grupo: 60% vs 40

Benzema y Vinicius celebran un golCordon Press





¿Y pasa el Barcelona a octavos?

El Barcelona, segundo clasificado, tiene que ganar al Bayern de Munich en Alemania, que ha sumado cinco victorias en cinco partidos. En caso de perder, le mete en octavos la derrota o el empate del Benfica ante un Dinamo de Kiev que solo ha sumado un punto en esta fase de grupos.

Paco González: SÍ

Manolo Lama: NO

Tomás Guasch: SÍ

Miguel Rico: SÍ, confío en el Dinamo de Kiev

Emilio Pérez de Rozas: NO

Santi Cañizares: NO

David Albelda: SÍ

Siro López: NO

Antonio Ruiz: SÍ

Roberto Palomar: NO

Es la única de las cinco preguntas que termina con empate: 50% vs 50%

Xavi, en el banquillo del BarçaEFE





La resolución definitiva, entre este martes 7 y el miércoles 8 de diciembre, en Tiempo de Juego.