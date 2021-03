Joseba Larrañaga: "No creo que veamos a Hazard rendir al 100% con el Real Madrid... ojalá me equivoque"

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, valoró en Tiempo de Análisis las continuas lesiones de Eden Hazard y su situación en el Real Madrid.

"Hoy me gustaría hablar de Hazard y lo primero que voy a decir es como aficionado al fútbol, como no como aficionado a un equipo: nos hemos perdido dos años de un futbolista extraordinario. Los que le seguisteis en la Premier sabéis que es un jugador que jugó a un ritmo altísimo y casi sin lesiones. Jugó casi 400 partidos con el Chelsea y nos maravilló a todos. Fue llegar al Real Madrid y cayó a lo más hondo del pozo u no ha podido salir de ahí. La lesión que le produjo su compañero de selección Meunier la verdad es que provocó unas secuelas que aún no se han podido arreglar. Es complicada la situación. En el Real Madrid ya le han convencido para que no pase por el quirófano, para que se tome todo el tiempo del mundo para superar una lesión que es grave, pero que no es solo por los problemas musculares, sino por los problemas psicológicos, ahí es donde yo creo que hay uno de los grandes problemas. Vamos a ver si recupera la mejor versión, aunque no sé si será posible. Lo echa de menos el Real Madrid y lo estamos echando de menos todos los aficionados al futbol. Física y mentalmente, el aspecto mental en este tipo de lesiones es lo que más hay que trabajar. Su recuperó cuando llegó la pandemia y no ha podido entrenarse bien. Ha pasado como con Demebelé que por suerte ha vuelto y que espero s que Hazard también vuelva. Seguramente no le veamos rendir al 100% con la camiseta del Real Madrid. Ojalá me equivoque".

Eden Hazard no pasa finalmente por el quirófano para operarse del tobillo en el que tiene una placa, y que sería el problema de sus últimas lesiones.

Melchor Ruiz confirmó este jueves la información que apuntaba horas antes en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE. Tras las últimas pruebas médicas realizadas por los médicos del Real Madrid, que fueron enviadas a los doctores que operaron al delantero belga en anteriores ocasiones (2017 y 2019), no se aprecia ningún problema con dicha placa y, en consecuencia, desaconsejan su paso por el quirófano.

Pese a que la operación con la placa no fue complicada (en caso de haber dado problemas, se habrían detectado anteriormente), a Hazard le quedaban dudas de si operarse para solucionar posibles problemas derivados de la misma. Los informes médicos, con toda esa última información, desaconsejan su nuevo paso por quirófano.

Cordon Press

De todas formas, la constante reincidencia en las lesiones musculares han logrado desesperar a Eden Hazard, cuyo rendimiento en el Real Madrid se ha visto visiblemente mermado por tal circunstancia, y con la Eurocopa a la vuelta de la esquina. De hecho, en la Selección de Bélgica, también se apuntaba a la placa como la causante de las lesiones.

Descartada totalmente la operacion, Hazard seguirá con su recuperación habitual hasta que consiga obtener el alta competitiva. Una cosa es que esté recuperado del psoas y otra que logre estar al 100% para volver a jugar un partido de fútbol.

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido que "algo está pasando" con el belga Eden Hazard, que ha vuelto a lesionarse y no podrá estar en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta en el Alfredo Di Stéfano (21.00 horas), "una final" en la que vuelven a "partir de cero" en busca del pase a cuartos a pesar de la ventaja del 0-1 de la ida.

"No va a estar en condiciones para estar con nosotros. Son cosas que no se pueden explicar. Espero, porque quiero ser positivo, que sea poca cosa. Algo está pasando. Nunca se ha lesionado en su carrera y esto es nuevo. Queremos que esté bien. Todos le queremos ayudar", declaró sobre Hazard en rueda de prensa.

Oscar J. Barroso / AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

Además, pidió a los aficionados que "esperen" por el belga. "Sabemos el jugador que es y los aficionados quieren ver a Eden Hazard jugar, como todos aquí. En este momento, no se puede hacer, así que vamos a tener paciencia y esperar", continuó. "Queremos ayudar todos a Eden. No sé si será conmigo, pero lo que quiero, con todas mis fuerzas, es ver al Eden Hazard jugador", reiteró.

Sin embargo, "no" cree "que haya un problema" con los servicios médicos o con la preparación física del jugador. "Tenemos a gente muy competente aquí. Hay cosas que no puedes explicar; vamos a buscar lo que está pasando, pero son cosas que pasan en el fútbol. Hemos hablado de la pretemporada, de la cantidad de partidos, de la cabeza, que influye mucho...", enumeró.

También se mostró "muy contento" con la progresión del brasileño Rodrygo Goes. "Se ha adaptado a nuestra Liga, está mejorando muchísimo. Sabemos la calidad que tiene con el balón. Estamos muy contentos", subrayó, antes de hablar de cómo trastoca la ausencia de Casemiro. "Tenemos jugadores. No me preocupan estas cosas", admitió.

Tampoco se mostró preocupado por la falta de puntería de Marco Asensio. "Entrena, está muy concentrado en lo que hace. Siempre queremos más de todos los jugadores. Estamos con Marco y sé que aporta algo al equipo. Siempre se pide que metan más goles, pero esto va a llegar con el tiempo", manifestó.

Sobre el duelo ante el cuadro de Bérgamo, aseguró que "es una final". "Sabemos que para pasar la eliminatoria tenemos que hacer un gran partido ante un rival muy fuerte, con sus virtudes", señaló. "Partimos de cero. Hicimos el partido de ida, pero tenemos el de vuelta, será difícil. No hemos hecho nada. Mañana tendremos que mostrar otra vez muchas cosas para pasar la eliminatoria. No hay que pensar que con el partido de ida lo tenemos", concluyó.