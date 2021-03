Emilio Pérez de Rozas: "La vuelta de Laporta no es un 'Volver a empezar', es un 'Regreso al futuro'"

Joan Laporta se ha convertido este domingo en presidente del Fútbol Club Barcelona dieciocho años después. Laporta afrontará su segundo mandato en el club azulgrana y lo hará cogiendo un club muy distinto al que cogió en su primera etapa y con numerosos frentes abiertos.

Emilio Pérez de Rozas, en Tiempo de Análisis, ha querido dar una primera valoración sobre la victoria de Joan Laporta este domingo en los comicios con una mayoría abrumadora.

"Se ha cumplido absolutamente todo el pronóstico: Joan Laporta vuelve a ser presidente del Fútbol Club Barcelona 18 años después. No es un ‘volver a empezar’, no, es un ‘regreso al futuro’ y Laporta ha ganado con el nombre de Presidente, porque durante toda la campaña todo su equipo le ha tratado de presidente y, aunque no tenga programa, aunque solamente su prestigio, su aureola de ‘Que no estamos tan mal’ es evidente que ya ha dicho que esta noche mismo va a llamar a Jorge Messi, el padre de Messi, y mañana o pasado ya presenta a Pau Gasol, el miércoles va a París y quién sabe, igual Laporta consigue el milagro de ganar en París. No. Ciertamente, el socio del Barcelona, que ha votado masivamente en un momento de pandemia, le ha dado su apoyo frente al tecnológico Font, que no entusiasmaba mucho, y frente al populista Toni Freixa que ya probablemente la gente quiere ver desaparecer."

Laporta: "El socio me pide que vuelva y regrese la ilusión por ganar"

El expresidente y candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha sido el primero de los tres aspirantes en votar en este domingo de jornada electoral, y ha asegurado que el sol ha salido a recibirle, tras unas primeras horas pasadas por agua en Barcelona, y anima a una alta participación.

"El socio me pide que vuelva, que ojalá se quede Messi, que volvamos a ganar 'Champions'. La gente está animada, podemos generar una ilusión en el barcelonismo que es necesaria para ganar. Todo será fruto del trabajo y de que no nos den miedo los retos", explicó en Barça TV.

El candidato Joan Laporta, votando en la jornada de elecciones presidenciales del FC Barcelona del domingo 7 de marzo

Laporta aseguró estar "contento y muy tranquilo". "Quiero disfrutar de esta jornada electora, quiero que nos lo pasemos bien. El voto es la esencia de la democracia y vemos que están viniendo muchos socios a votar, además de los que lo hicieron por correo. Estamos muy contentos", se sinceró.

"Hemos hecho el mejor trabajo posible, trabajo hecho. Ahora que los socios elijan. Lo importante es que hemos tenido cero errores y cero rectificaciones en campaña, a diferencia de otras candidaturas. No es fácil ser quien más firmas tiene y mantener el nivel", comentó sobre su campaña electoral.

Además, celebró el gesto de varios futbolistas, en concreto el de Leo Messi, de ir a votar. "Que los jugadores vengan a participar en un día como hoy, dice mucho del club y dice que somos más que un club. Veo además que hay más participación de la prevista, y ver a Messi votando con su hijo es una maravilla. Con esa humildad que tiene siempre Leo", apuntó.

Laporta: "¿Llamar mañana a Jorge Messi si gano? Puedo hablar esta noche, la noche es larga"

"He salido a votar y ha salido el sol. Animo a todos los socios y socias a que vengan, que participen. Una alta participación siempre es mejor porque demuestra que el club está vivo y funciona democrácticamente", expresó nada más votar.

���� Pregunta de la Cadena @COPE a @JoanLaportaFCB:



❓Si gana, ¿Lo primero que hará mañana será llamar a Jorge Messi?



��”¿Por qué mañana? Puedo hablar esta noche, la noche es larga” (ríe)



��@tjcope#EleccionesFCB#FCBlivepic.twitter.com/8sfOg1WRYC — Víctor Navarro (@victor_nahe) March 7, 2021

Más de 28.000 votos presenciales y el voto por correo superan la participación de 2015

Un total de 48.756 socios y socias han votado ya de forma presencial en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, pasado ya el ecuador de una jornada electoral que terminará a las 21.00 horas, con un 44,20 por ciento del censo electoral que ya ha ejercido su derecho a voto, superando en estos momentos la participación de los últimos comicios de 2015.

A las 17.00 horas, eran 28.093 los socios que habían votado, el 25,47 por ciento del censo electoral (110.290 socios llamados a las urnas). Una vez sumados los 20.663 votos por correo, la cifra de participación asciende a 48.756 votos, el 44,20 por ciento del censo.

Unas cifras superiores ya a las de los últimos comicios, de julio de 2015. Entonces, un total de 47.275 socios y socias votaron, el 43,12 por ciento del censo del momento. Esta vez, el porcentaje de participación y el número de votos ya es mayor. Eso sí, lejos aún del récord de participación que fueron las elecciones de 2010, con 57.088 votos.

En la primera parte de la jornada de votación, pasaron por el Camp Nou los capitanes del primer equipo de fútbol; Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto, además de Jordi Alba y Riqui Puig.