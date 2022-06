Ángel García: "A por la 14ª, algo que no vamos a volver a ver jamás... queda un paso, y hay que ganarlo"

Rafa Nadal ha alcanzado este viernes la final de Roland Garros tras la retirada de su rival, Alexander Zverev, al sufrir una caída en el segundo set del partido tener que abandonar el encuentro. El domingo ante Casper Ruud, el balear intentará levantar su 14ª Roland Garros.

Desde la Philippe Chatrier, Ángel García, enviado especial de la Cadena COPE a París, ha querido valorar en Tiempo de Análisis las opciones que tiene Rafa de ganar, otra vez más, Roland Garros.

"Don Rafael Nadal Parera ya está en una nueva final de Roland Garros. 14 finales de Roland Garros, 14 años haciéndolo prácticamente perfecto y llegando al partido más importante sobre tierra batida que se juega cada año. Y, además es que ha ganado las 13 anteriores con lo cual, sí, por un lado toda la presión y toda la responsabilidad de que casi todos le damos como favorito y casi como campeón, pero cuidado que enfrente va a estar Casper Ruud, que le conoce muy bien, que está en su academia, que han entrenado mucho juntos y que, además, es un gran tenista en tierra batida que lleva desde 2018 ganando muchísimos partidos en esta superficie. ¿Favorito Nadal? Sí, pero ayudadme a mirar al cielo para intentar que esa lluvia que está prevista para esa misma hora, la misma que le ha acompañado hoy no aparezca, porque eso hace que se cierre la pista, que las condiciones sean mucho más pesadas, que la bola de Rafa haga mucho menos daño… Y encima, de físico ha reconocido hoy que ha estado un poco más justo que en el partido ante Djokovic. Así que, a por la 14ª, algo que no vamos a volver a ver jamás porque no se va a volver a ver jamás, pero falta un pasito, y hay que ganarlo. El domingo, a las tres de la tarde en Tiempo de Juego."

Nadal: "Estar en la final es un sueño, pero ver llorar a Zverev es muy duro"



El tenista español Rafa Nadal apenas tuvo palabras después de lograr su decimocuarta final en Roland Garros, "un sueño", por hacerlo con la retirada por lesión de su rival en semifinales, un AlexanderZverev que se torció el tobillo en el segundo set.

"Es muy duro, muy triste para él. Estaba jugando un torneo increíble, es un buen colega del Circuito, sé cuánto está luchando para ganar un 'Grand Slam' y por ahora ha tenido mala suerte, pero sé que va a ganar muchos. Le deseo que se recupere rápido", dijo el balear en la entrevista a pie de pista.

La Philippe Chatrier entera se quedó conmocionada presenciando el abrupto final a una batalla este viernes que iba por las tres horas y no había concluido el segundo set. Nadal, que buscará el 14º título en París ante el noruego Casper Ruud o el croata Marin Cilic, solo tuvo palabras para Zverev, aún muy afectado.

???Pista Philippe Chatrier #RolandGarros



??????Aparece Zverev en muletas y confirma que se retira. Se lleva una ovación majestuosa del público



???? R. Nadal 7 6

???? A. Zverev 6 6



??Nadal intentará morder su 14ª Copa de los Mosqueteros este domingo a las 15h pic.twitter.com/nFD40z3ifs — Tiempo de Juego (@tjcope) June 3, 2022

Nadal avanza a la final de Roland Garros con retirada de Zverev



El tenista español Rafa Nadal avanzó este viernes a su decimocuarta final de Roland Garros, donde buscará el mismo número de títulos, con un billete agridulce ya que su rival en semifinales, el alemán Alexander Zverev, se retiró en el segundo set por lesión.

La batalla estaba siendo épica en la Philippe Chatrier, con más de tres horas y un 7-6(8), 6-6 en el marcador favorable al español. Llegando a un nuevo 'tie-break', Zverev corrió en defensa de una bola y se torció el tobillo de gravedad, silenciando la central parisina que hasta ese momento había sido un éxtasis continuo.

Rafa NadalEFE





El alemán dejó varios gritos de dolor y se retiró en silla de ruedas, para volver en muletas, acompañado de Nadal, y confirmar su retirada ante el público. El tenista español buscará su 14º Abierto francés y el 22º 'Grand Slam' ante el ganador de la segunda semifinal entre el noruego Casper Ruud y el croata MarinCilic.