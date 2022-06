Nadal luchará por su 14º Roland Garros tras la lesión de Zverev

El español Rafael Nadal jugará su decimocuarta final en Roland Garros, una ronda en la que nunca ha perdido, tras la retirada del alemán Alexander Zverev, que se torció un tobillo y fue evacuado en silla de ruedas y entre lágrimas.

Tras unos minutos en el vestuario, el germano regresó a la pista apoyándose en dos muletas para saludar al público.

Get well soon, Alexander ??#RolandGarrospic.twitter.com/Is3k7dHiUo