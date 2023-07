Davidovich y Carballés pasan ronda en Wimbledon

El malagueño Alejandro Davidovich, que llegaba sin victorias en hierba esta temporada, sorprendió al joven francés Arthur Fils y le doblegó por 7-6 (3), 6-1 y 6-2. Davidovich, que no ganaba un partido desde Roland Garros y que había perdido en primera ronda de Queen's y Mallorca, además de caer también en dos exhibiciones londinenses, ganó a Fils por segunda vez esta temporada, después de hacerlo en primera ronda de Roland Garros.

El español no necesitó un partido excelso al servicio, pero se aprovechó de los 35 errores no forzados del francés, que debutaba en Wimbledon y no pudo cumplir con las expectativas que había levantado a lo largo del año al meterse con 18 años en el top 100 y ganar su primer título en Lyon. Es la segunda vez en su carrera que el malagueño se mete en segunda ronda de Wimbledon, un torneo en el que solo ha jugado el cuadro final en 2021 y 2022, aunque ganó la categoría júnior en 2017.

El tinerfeño Roberto Carballés ganó el primer partido de su vida en Wimbledon al imponerse al italiano Matteo Arnaldi por 6-7 (0), 6-3, 6-4 y 6-4 y se enfrentará al danés Holger Rune en segunda ronda. Carballés avanzó en un partido que se canceló el martes y del que este miércoles se disputaron tres sets y medio. La falta de luz obligó a que los jugadores se fueran a vestuarios con Carballés 'break' arriba en el cuarto y a dos juegos de la victoria.

En la reanudación de este jueves, el de Tenerife no tuvo problemas para sentenciar al italiano y chocará con uno de los grandes favoritos, el danés Holger Rune, que viene de ganar en tres sets a un invitado local. Carballés ya se enfrentó a Rune el año pasado en el ATP 250 de Córdoba, cuando el español se llevó la victoria con comodidad, aunque por entonces el danés no estaba tan asentado entre los mejores como ahora.

El español Jaume Munar fue claramente superado este jueves por el italiano Lorenzo Musetti, que le batió con contundencia por 6-4, 6-3 y 6-1 en la segunda ronda del torneo de tenis de Wimbledon. El balear, tras vencer al gigante John Isner en primera ronda, no pudo con Musetti, reciente cuartofinalista en Queen's y Stuttgart, aunque el español tuvo opciones para haber rascado algo, cuando en el segundo parcial desperdició dos bolas de rotura con 2-3 a favor.

La pontevedresa Jessica Bouzas cayó en su debut ante la ucraniana Anhelina Kalinina, que se impuso por 6-4 y 6-3. Bouzas venía de pasar la fase previa y hacía su debut en el All England Club ante una rival 140 puestos en el ránking por encima suya. La tenista de Pontevedra dio la cara en el primer set, en el que levantó un 1-3 en contra hasta el 4-3, pero la ucraniana, mucho mejor en estas pistas, no perdió un juego desde ahí. En el segundo set, pese a que Bouzas mantuvo el tipo durante seis juegos, al final se impuso la calidad de Kalinina.

La bielorrusa Aliaksandra Sasnovich apartó de Wimbledon a la española Nuria Párrizas, a la que doblegó por 6-2 y 6-1 en una hora y cuarto de partido. Sasnovich, que conectó 25 golpes ganadores, arrolló a una Párrizas que no gana un partido desde la primera ronda de Roma en mayo. La granadina lleva seis derrotas consecutivas en el circuito y en este tiempo apenas ha ganado un set. Tampoco era la hierba la mejor superficie para que Párrizas arreglase su rumbo en el circuito y es que nunca ha ganado un partido de cuadro final sobre ella.

La española Rebeka Masarova fue superada con claridad por la italiana Elisabetta Cocciaretto por 6-3 y 6-1. Masarova, que arrastraba problemas físicos desde que se tuviera que retirar en los cuartos de final de Bad Homburg la semana pasada, aguantó una hora y diez minutos en pista y no tuvo ninguna opción ante Cocciaretto, una tenista sin mucha experiencia en la superficie, pero que el año pasado ya superó una ronda aquí. Sin embargo, pese a la derrota, es un torneo positivo para la española, que ganó su primer partido en Wimbledon y se estrenó en el All England Club.

