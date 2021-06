Davidovich, Carreño y Paula Badosa se meten en octavos de final en Roland Garros

La tenista española Paula Badosa superó un tremendo duelo ante la rumana Ana Bogdan, con remontada incluida (2-6, 7-6(4), 6-4), para acceder a octavos de final del torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam', una cuarta ronda que en el cuadro masculino alcanzaron también Alejandro Davidovich y Pablo Carreño.

Badosa superó el choque más exigente de su exitosa gira de tierra ante una Bogdan que rayó la perfección. La española, campeona en Belgrado y con semifinales en Madrid y Charleston, aguantó de pie tras tres horas de alta intensidad. La rumana demostró sus intenciones con seis juegos seguidos en el primer set.

BIGTIME Badosa ??



The Spaniard extends her winning streak to eight and books a return trip to the Sweet 16 with a 2-6, 7-6(4), 6-4 win over Ana Bogdan.@paulabadosa | #RolandGarrospic.twitter.com/AEdDU1Jedq