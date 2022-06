Nadal: "Confío y espero volver a Roland Garros, pero falta un año y el día a día está siendo difícil"

Rafa Nadal y su estado de salud siguen siendo cuestión de estado. El tenista español disputará este viernes las semifinales de Roland Garros ante el alemán Alexander Zverev después de tumbar en un épico partido a Novak Djokovic pese a los problemas que sufre en su pie y que le podrían obligar a parar.

Este jueves, el español ha hablado con los compañeros de TVE, después de asegurar en varias ocasiones que podría ser su última vez en París. Nadal ha recordado las dolencias que sufre y ha apuntado que trabajará para regresar al torneo que tanto le ha dado.

"Lo que han hecho los médicos con el pie de Nadal para lo que vimos ante Djokovic es extraordinario" El doctor Del Corral, pese a todo, alerta en COPE: "Quizás salga irritado de Roland Garros y necesite descanso". Destacó de Nadal su "fortaleza mental excepcional". 01 jun 2022 - 15:38

"Yo siempre he tenido las cosas claras. Aceptar las cosas cómo vienen. En ningún momento tengo la intención de que parezca una despedida. Lo que pasa es que hay una realidad que a día de hoy pues es lo que es, y lo que puede pasar... Nosotros seguiremos trabajando para buscar soluciones a lo que ocurre aquí abajo. Yo confío y espero poder volver. Lo que pasa es que falta un año y es evidente que estos últimos meses, ya no estos últimos tres, diría que desde el año pasado están siendo difíciles. El día a día con todo lo que conlleva está siendo difícil, ya no por el esfuerzo que a mí me supone, sino también por mantener la competitividad, que al final yo juego por estar competitivo, que es lo que realmente me hace feliz. Vamos a disfrutar del momento y después de aquí seguiremos pensando en las cosas que hay que mejorar. y la ilusión es seguir".