Rafa Nadal, en El Partidazo de COPE: "En el último juego me costaba respirar"

Hablamos con Rafa Nadal en El Partidazo de COPE, después de lograr su 19º título de Grand Slam gracias a su victoria ante Medvedev en la final del US Open, partido que duró casi cinco horas y del que todavía se recupera: "Estoy mejor que no estaba. Lo primero, intentao descansar, adaptarme al horario y hacer las cosas de la mejor manera posible a nivel de recuperación activa".

Nadal habló con Juanma Castaño de lo largo que fue el partido, que acabó casi a las tres de la mañana tras cinco horas de duración: "Muchos me dicen que tienen sueño y lo segundo es que amigos y gente cercana a mí dicen que están muy contentos. Ha sido una de las finales más emocionantes sin ninguna duda por el hecho de cómo se desarrolló el partido. Al principio lo tenía más o menos bien encaminado y luego llegó un momento en el que el partido se puso muy cuesta arriba. Todo eso hizo que fuera un final de estos que te quita un poco el aliento, pero terminé ganando y estoy muy feliz".

El tenista español reconoció la dureza del partido y del gran juego de su rival: "En el último juego sí que me costaba respirar. Cuando el otro está jugando y es muy alto hay que buscar soluciones, resistir de la manera que sea y es un ejercicio que más o menos tengo trucado desde hace muchos años y estoy acostumbrado a ello. A veces sale mejor, a veces peor, y el domingo por suerte, aunque fuera al límite, terminó saliendo muy bien. Al final, terminar una final de Grand Slam con un resultado tan ajustado y en un partido tan emocionante hace que la satisfacción es grande".

Nadal también habló de los polémicos warning que le pitó el juez de silla por tardar mucho tiempo en sacar: "No me cabreé. De hecho si me viste, no estuve enfadado en ningún momento. Creo que tal y cómo se estaba desarrollando el partido y como se estaba jugando, creo que se podía haber tenido un poquito de mano izquierda a la hora de dejar que nos recuperásemos entre puntos, pero no fue así y tuve que aceptar las cosas como vienen. Y aunque me hubiera parecido un poquito más lógico que el árbitro nos diera un poquito más de tiempo, sobre todo después de según que tipo de puntos, pero él es el que tiene la palabra ahí arriba y el toma las decisiones. Yo enfadándome o perdiendo energía en quejarme lo que único que hubiera hecho era desconcentrarme, o sea que intentaba evitarlo".

Tras la victoria en EEUU, Nadal está a un título de Grand Slam de Federer, pero reconoce que no es algo que piense: "Yo nunca me he sentido exigido ni nada de todo esto. Yo al final siempre he hecho mi camino y es lo que seguiré haciendo. Intentaré hacer las cosas de la mejor forma posible para seguir tratando de generar opciones y esa es la ilusión y el trabajo diario. Intentaré seguir disfrutando de las cosas tan especiales que me están sucediendo desde hace tantos años e intentar tener oportunidades de seguir viviendo momentos como el de US Open de este año".