Paula Badosa y Pablo Carreño se meten en octavos; un gran Alcaraz no puede con Berrettini

Paula Badosa se quedó como única representante española en el cuadro femenino del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de su trabajada victoria de este viernes ante en la tercera ronda ante la ucraniana Marta Kostyuk por 6-2, 5-7 y 6-4 y la derrota de Nuria Parrizas ante la estadounidense Jessica Pegula por 7-6(3), 6-2.

