Nadal: "Ganar el 'tie-break' fue ganar medio partido"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que imponerse en el "loco" y larguísimo 'tie-break' del primer set del duelo de octavos del Abierto de Australia ante el francés Adrian Mannarino (7-6(14), 6-2, 6-2) fue "ganar medio partido", y se ha mostrado muy satisfecho de haber conseguido aguantar "mentalmente".

