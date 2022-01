Muguruza se despide de Melbourne; Bautista y Andújar se meten en tercera ronda

La tenista hispano-venezolana, Garbiñe Muguruza, se despidió este jueves en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de caer con claridad por un doble 6-3 ante la francesa Alize Cornet, mientras que Roberto Bautista avanzó con firmeza junto a Pablo Andújar a la tercera ronda.

Soak it up ??



In her 60th consecutive major, @alizecornet completes the biggest upset of the tournament so far. #AusOpen · #AO2022pic.twitter.com/FyNpJdErij