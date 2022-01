Kyrgios critica el "show de mierda" que se está haciendo con Djokovic y lamenta la falta de apoyo de Nadal

Nick Kyrgios ha estallado contra todo lo que se mueve contra Novak Djokovic, que se encuentra a la espera de juicio en Australia.

"Es un absoluto espectáculo de mierda. La forma en la que tenemos que lidiar con esta situación es vergonzosa", criticó el tenista australiano, en declaraciones al podcast 'No Boundaries'.

"Es un show. Todos los días cuando me despierto leo algo nuevo en los medios. Me da la sensación de que estamos intentando luchar contra cosas que no están bien hechas. Ya no es solo por la vacunación, es porque Djokovic tenga correcto su visado o no. Y si no es por eso, será por otra cosa, es de locos", explicó Kyrgios.

"Lo siento por él (Djokovic). Prepararse para un Open de Australia o un Grand Slam ya es suficiente presión para alguien que ha ganado 21 Grand Slams, y siento que ahora tenga que lidiar con los medios de comunicación con un caso judicial y ahora con el problema de su visado", lamentó el tenista australiano.

"Me siento avergonzado. Es una mierda, no puedes sentirse orgulloso de ser australiano estos días", sentenció.

Carga contra Rafa Nadal

Nick Kyrgios cargó contra el Gobierno Australiano: "Estamos tratando a Djokovic como si fuese un arma de destrucción masiva" y señala "el maltrato" al que la gente le somete "sin importarles lo que haga Novak, sólo quieren que lo saquen del país. No le está haciendo nada a nadie, sólo quiere venir aquí (a Australia) y jugar el Open".

También siente enfado por la actitud de tenistas como Rafa Nadal, entre otros, por lo que él entiende falta de apoyo al deportista serbio: "Pidió que le tratáramos como un ser humano, necesita el apoyo de otros jugadores. Tsitipas, entiendo que tengas tu opinión sobre la vacuna. Murray, podemos decir siempre lo correcto. Nadal puede decir lo que sea, ¿pero dónde está su apoyo?".

Kyrgios, reciente positivo

Nick Kyrgios fue noticia hace unos días por su reciente positivo por covid-19, que no le impedirá participar en el Open de Australia, al estar recuperado. De hecho, durante la entrevista en el podcast, confirmó sentirse bien, aunque reconoce que haber pasado el coronavirus le hizo sentirse "como si me hubiera fumado ocho paquetes de tabaco al día".

Además, el australiano reveló que Novak Djokovic le había escrito a través de Instagram para agradecerle su apoyo, y que le llegaron innumerables mensajes de odio cuando salió en defensa del serbio hace unos días.

