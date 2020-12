Habrá cuarentena de catorce días para participar en el Open de Australia cuyas previas serán en Doha y Dubai

Los tenistas que participen en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputará en Melbourne Park del 8 al 21 de febrero de 2021, deberán pasar una cuarentena obligatoria de 14 días, ha confirmado este sábado la organización, que ha informado también de que las fases previas del torneo se celebrarán en Dubai y en Doha.

Así, la previa del torneo femenino se disputará en Dubai, mientras que la masculina será en Doha, ambas del 10 al 13 de enero; la Federación Australiana ha puesto vuelos charter directos desde ambos destinos a Melbourne.

Los tenistas podrán viajar a Australia a partir del 15 de enero y deberán someterse a la cuarentena obligatoria durante 14 días. Además, el 'grande' pondrá en juego más de 80 millones de dólares -más de 65 millones de euros- en premios en metálico.

