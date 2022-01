Djokovic debutará ante Kecmanovic y podría cruzarse en semifinales con un Nadal que arrancará ante Girón

El serbio y primer clasificado mundial Novak Djokovic (1) se enfrentará en la primera ronda del Open de Australia a su compatriota Miomir Kecmanovic, mientras que el español Rafa Nadal (6), igualado con el balcánico con 20 títulos ‘major’, debutará ante el estadounidense Marcos Giron.

El sorteo del Abierto de Australia estuvo marcado en sus horas previas por la incertidumbre en torno a la participación de Djokovic, quien sigue pendiente de la decisión del ministro de Inmigración australiano Alex Hawke sobre su posible deportación, y fue pospuesto una hora y cuarto.

Djokovic defenderá su novena corona conseguida a orillas del río Yarra en la edición pasada y tendrá la oportunidad, del mismo modo que Nadal, de convertirse en el tenista más laureado de todos los tiempos con 21 trofeos Grand Slam.



Nadal alertó de que sus expectativas no son las mismas que en años anteriores después de haber aterrizado en Melbourne tras seis meses alejado de la competición como consecuencia de su lesión crónica en el pie izquierdo. Sin embargo, el balear arrancó con fuerza la temporada después de consagrarse campeón en el Melbourne Summer Set de categoría 250 tras superar en la final al estadounidense Maxime Cressy.

