Djokovic vuelve a entrenar mientras que Australia investiga una posible mentira del serbio

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que "no tiene constancia" de que el tenista serbio Novak Djokovic pasara por España antes de llegar a Australia y ser rechazado en la frontera por no estar vacunado.

Las autoridades australianas investigan si Djokovic mintió a su entrada a Australia cuando aseguró que no había visitado ningún tercer país las dos semanas previas -entre ellos España-, lo que podría conllevar que su visado fuera cancelado de nuevo, según fuentes del Gobierno australiano citadas por medios locales.

Bernard Tomic ha caído este martes en la primera ronda de la fase previa del Abierto de Australia ante el ruso Roman Safiullin por 6-1 y 6-4. Sin embargo, la noticia del partido estuvo en uno de los descansos en el que Tomic se dirigió a la juez de silla para decirle que estaba seguro de que tenía coronavirus.

Tomic: “I am sure in the next 2 days I will test positive. I am telling you.” https://t.co/zbgQKX9HMg